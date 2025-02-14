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Матч «Барселона» — «Райо Вальекано» 17 февраля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В понедельник, 17 февраля, в 24-м туре чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Райо Вальекано».

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча «Барселоны» и «Райо Вальекано» закроет 24-й тур Ла Лиги. В турнирной таблице каталонцы располагаются на 3-м месте, гости — на 6-м.

Когда и во сколько начало матча

Матч пройдет 17 февраля 2025 года, он начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Игру «Барселона» — «Райо Вальекано» покажет телеканал «Матч ТВ» и «Кинопоиск».

Известен ли состав команд

Стартовый состав команд будет известен примерно за час до начала игры. Вот заявка клубов на этот матч.

«Барселона»

Вратари: Шченсны, Пенья, Кочен.

Защитники: Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Форт, Эрик Гарсия, Мартин.

Полузащитники: Педри, де Йонг, Гави, Касадо, Ольмо, Торре.

Нападающие: Левандовски, Ямаль, Рафинья, Ферран, Фати, Виктор.

«Райо Вальекано»

Вратари: Баталья, Карденас.

Защитники: Фернандес, Чаваррия, Мумин, Лежен, Рациу, Эспино, Балиу, Аридане.

Полузащитники: Сисс, Унаи Лопес, Гарсия, Паласон, Де Фрутос, Педро Диас, Валентин, Трехо, Эмбарба, Гумбау.

Нападающие: Камельо, Гвардиола, Это′О.

У «Барселоны» матч пропустят вратарь тер Стеген, защитник Кристенсен и полузащитник Берналь. Под вопросом выход на поле защитника Араухо. У «Райо Вальекано» потерь в составе нет.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе. Основная арена клуба «Камп Ноу» пока находится на реконструкции.