Матч «Барселона» — «Райо Вальекано» 17 февраля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Встреча «Барселоны» и «Райо Вальекано» закроет 24-й тур Ла Лиги. В турнирной таблице каталонцы располагаются на 3-м месте, гости — на 6-м.
Когда и во сколько начало матча
Матч пройдет 17 февраля 2025 года, он начнется в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Игру «Барселона» — «Райо Вальекано» покажет телеканал «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
Известен ли состав команд
Стартовый состав команд будет известен примерно за час до начала игры. Вот заявка клубов на этот матч.
«Барселона»
Вратари: Шченсны, Пенья, Кочен.
Защитники: Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Форт, Эрик Гарсия, Мартин.
Полузащитники: Педри, де Йонг, Гави, Касадо, Ольмо, Торре.
Нападающие: Левандовски, Ямаль, Рафинья, Ферран, Фати, Виктор.
«Райо Вальекано»
Вратари: Баталья, Карденас.
Защитники: Фернандес, Чаваррия, Мумин, Лежен, Рациу, Эспино, Балиу, Аридане.
Полузащитники: Сисс, Унаи Лопес, Гарсия, Паласон, Де Фрутос, Педро Диас, Валентин, Трехо, Эмбарба, Гумбау.
Нападающие: Камельо, Гвардиола, Это′О.
У «Барселоны» матч пропустят вратарь тер Стеген, защитник Кристенсен и полузащитник Берналь. Под вопросом выход на поле защитника Араухо. У «Райо Вальекано» потерь в составе нет.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе. Основная арена клуба «Камп Ноу» пока находится на реконструкции.