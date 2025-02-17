Прогноз на матч «Барселона» — «Райо Вальекано» 17 февраля 2025 года: каталонцы догонят «Реал»

«Барселона» еще ни разу не проиграла в 2025 году, у команды Ханси Флика 9 побед и 2 ничьи. Каталонцы превосходят многих соперников по игре, с их прессингом мало кто может справиться. «Барселона» создает много моментов в атаке и чаще всего реализует их с хорошим процентом. Отсюда у сине-гранатовых много побед с крупным счетом.