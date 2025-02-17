Прогноз на матч «Барселона» — «Райо Вальекано» 17 февраля 2025 года: каталонцы догонят «Реал»

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Райо Вальекано»
По мнению букмекеров, явным фаворитом матча является «Барселона». На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1,23. Ничья в этом матче стоит 7,70, победа «Райо Вальекано» — 13,0. Также здесь ждут много голов, на тотал больше 3,5 можно поставить за 1,83.
Прогноз на матч «Барселона» — «Райо Вальекано»
«Барселона» еще ни разу не проиграла в 2025 году, у команды Ханси Флика 9 побед и 2 ничьи. Каталонцы превосходят многих соперников по игре, с их прессингом мало кто может справиться. «Барселона» создает много моментов в атаке и чаще всего реализует их с хорошим процентом. Отсюда у сине-гранатовых много побед с крупным счетом.
«Райо Вальекано» в прошлом сезоне боролся за выживание, голы давались ему с большим трудом. Мадридцы забивали меньше одного мяча за игру. В этом сезоне «Райо» прибавил в атаке и сейчас занимает 6-е место, борется за попадание в еврокубки. В 2025-м команда Иньиго Переса потерпела только одно поражение — 1:3 от «Реал Сосьедада» в Кубке Испании.
Соперник у «Барселоны» непростой, но в первом круге каталонцы с ним справились — 2:1. На своем поле команде Флика будет проще, так что ждем здесь победу фаворита и много голов. Тем более это позволит каталонцам догнать лидера чемпионата «Реал». На победу «Барселоны» и тотал больше 3,5 можно поставить за 2,07.
Статистические тренды в играх «Барселоны» и «Райо Вальекано»
|«Барселона»
|«Райо Вальекано»
|В 4 из 5 последних матчах «Барселоны» было забито 4 гола и больше.
|«Райо Вальекано» забивает минимум один гол в 5 последних играх. «Барселона» пропустила минимум один гол в 3 матчах из последних 5.
|В 10 домашних матчах «Барселона» забила 28 голов и пропустила 9, средний тотал ее матчей — 3,7 гола за игру.
|«Райо Вальекано» не проигрывает в Ла Лиге с 7 декабря — на протяжении 9 матчей. Это лучшая серия команды в сезоне.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт сайта Vseprosport Александр Мостовой ставит в этом матче на «Барселону»: «Райо» сейчас — тяжелый соперник. Но уровень каталонцев все равно выше, основные игроки в строю. Так что мой выбор тут: победа «Барселоны» со счетом 2:1 — котировка 8.80".
Ставки на матч «Барселона» — «Райо Вальекано» 17 февраля 2025 года
Победа «Барселоны» и тотал больше 3,5 за 2,07.
Обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,90.