Прогноз на матч «Бавария» — «Селтик» 18 февраля 2025 года: ждем голы от обеих команд

Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «Селтик»
Букмекеры считают явным фаворитом матча «Баварию». На победу немецкой команды принимают ставки с коэффициентом 1,19. На ничью в этом матче можно поставить за 8,20, на победу «Селтика» — за 13,5. Также игра ожидается голевой, тотал больше 3,5 стоит 1,85.
Прогноз на матч «Бавария» — «Селтик»
«Бавария» выиграла в Глазго 2:1, но победа далась команде Венсана Компани непросто. «Селтик» успел забить на 1-й минуте, гол не засчитали из-за офсайда. «Бавария» большую часть времени владела преимуществом, у нее отличились Майкл Олисе и Харри Кейн. Однако при счете 2:0 немецкая команда была вынуждена много обороняться, и у «Селтика» даже был шанс сравнять счет.
Вопрос и в том, какова сейчас физическая форма игроков «Баварии». Только что они провели слабый матч против «Байера» в бундеслиге, чудом удержав ничью 0:0. Счет по ударам говорит сам за себя: 15−2 в пользу Леверкузена. «Селтик» перед вылетом в Германию разгромил дома «Данди Юнайтед» 3:0.
Класс «Баварии» гораздо выше, но в разгром шотландцев тут не верится. Победа хозяев и тотал меньше 4,5 оценивается букмекерами в 1,80. А ставка обе забьют в этом матче стоит 1,79.
Статистические тренды в играх «Баварии» и «Селтика»
|«Бавария»
|«Селтик»
|В 4 из последних 5 матчей «Баварии» было забито 3 гола и больше.
|«Селтик» проиграл «Баварии» 4 матча из 5. Единственная ничья случилась в 2003 году в Глазго.
|«Бавария» не проигрывает в 20 домашних матчах в Лиге чемпионов.
|«Селтик» сыграл в Германии 15 матчей и еще не одержал ни одной победы.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт сайта ВсеПроСпорт.ру Эльвин Керимов считает, что сенсации в этом матче не будет: «В Лиге чемпионов с суперпрессингующими командами “Селтик” показывал невзрачный футбол. С “Дортмундом” 1:7 осенью, с “Аталантой”, окей, по счёту 0:0, но по игре должны были разгромно проиграть. Ну и с “Баварией” большую часть матча все-таки “Селтик” уступал и по делу. Так что я здесь просто возьму комбинированную ставку: победа “Баварии” и тотал голов в матче больше 3,5 с коэффициентом 1,74».
Ставки на матч «Бавария» — «Селтик» 18 февраля 2025 года
Победа «Баварии» и тотал меньше 4,5 за 1,80.
Обе забьют за 1,79.