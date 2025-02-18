Прогноз на матч «Бавария» — «Селтик» 18 февраля 2025 года: ждем голы от обеих команд

Эксперт сайта ВсеПроСпорт.ру Эльвин Керимов считает, что сенсации в этом матче не будет: «В Лиге чемпионов с суперпрессингующими командами “Селтик” показывал невзрачный футбол. С “Дортмундом” 1:7 осенью, с “Аталантой”, окей, по счёту 0:0, но по игре должны были разгромно проиграть. Ну и с “Баварией” большую часть матча все-таки “Селтик” уступал и по делу. Так что я здесь просто возьму комбинированную ставку: победа “Баварии” и тотал голов в матче больше 3,5 с коэффициентом 1,74».