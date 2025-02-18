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Прогноз на матч «Милан» — «Фейеноорд» 18 февраля 2025 года: итальянцы возьмут реванш

Варианты для ставок есть.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Коэффициенты букмекеров на матч «Милан» — «Фейеноорд»

В этой встрече букмекеры отдают предпочтение «Милану». На победу итальянской команды можно поставить с коэффициентом 1,41. Ничья стоит 5,50, а победа «Фейеноорда» — 7,80. Проход «Милана» в следующую стадию оценивается в 1,52.

Прогноз на матч «Милан» — «Фейеноорд»

В Роттердаме у атакующих игроков «Милана» почти ничего не получилось. Леау, Жоау Феликс и Пулишич либо просто били во вратаря, либо не было последнего паса. До нового нападающего Хименеса мяч вообще не доходил. «Милан» проиграл много единоборств, так что поражение 0:1 было по делу.

У «Фейеноорда» в домашней игре выделялся Игор Пайшао. Бразилец поймал на ошибке вратаря «Милана» Меньяна, затерроризировал защитника Уокера и даже чуть было не забил с центра поля. В ответном матче вся надежда «Фейеноорда» тоже будет на Пайшао. Больше забивных футболистов в составе нет, многие игроки основы травмированы и в Италию не полетели.

«Милан» при главном тренере Консейсау нестабилен, но способен проявить характер в решающий момент — особенно при своих болельщиках. На победу «Милана» с форой −1,5 можно поставить за 2,06. Еще один возможный вариант — победа «Милана» и тотал меньше 4,5 за 1,90.

Статистические тренды в играх «Милана» и «Фейеноорда»

«Милан» 
«Фейеноорд»
"Россонери" не проигрывают дома 12 матчей во всех турнирах — с конца октября 2024-го. 
Команда из Нидерландов не может выиграть в гостях на протяжении 5 матчей: разница голов на этом отрезке 3-11.
В 10 последних матчах «Милана» только один раз было забито больше 4 голов. 
В 10 последних матчах «Фейеноорда» только дважды было забито больше 4 голов. 

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга букмекеров» Эдуард Мор ставит в этой игре на гостей: «Фейеноорд» хорошо обороняется, а «Милан» сейчас не та команда, которая может за счет позиционной атаки вскрывать соперников. Исходя из этого, мои прогнозы на эту игру — тотал меньше 2,5, победа «Фейеноорда» с форой (+1,5) и проход «Фейеноорда» по сумме двух встреч.

Ставки на матч «Милан» — «Фейеноорд» 18 февраля 2025 года

Победа «Милана» с форой −1,5 за 2,06.

Победа «Милана» и тотал меньше 4,5 за 1,90.