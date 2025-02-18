Прогноз на матч «Милан» — «Фейеноорд» 18 февраля 2025 года: итальянцы возьмут реванш

Эксперт «Рейтинга букмекеров» Эдуард Мор ставит в этой игре на гостей: «Фейеноорд» хорошо обороняется, а «Милан» сейчас не та команда, которая может за счет позиционной атаки вскрывать соперников. Исходя из этого, мои прогнозы на эту игру — тотал меньше 2,5, победа «Фейеноорда» с форой (+1,5) и проход «Фейеноорда» по сумме двух встреч.