Прогноз на матч «Милан» — «Фейеноорд» 18 февраля 2025 года: итальянцы возьмут реванш

Коэффициенты букмекеров на матч «Милан» — «Фейеноорд»
В этой встрече букмекеры отдают предпочтение «Милану». На победу итальянской команды можно поставить с коэффициентом 1,41. Ничья стоит 5,50, а победа «Фейеноорда» — 7,80. Проход «Милана» в следующую стадию оценивается в 1,52.
Прогноз на матч «Милан» — «Фейеноорд»
В Роттердаме у атакующих игроков «Милана» почти ничего не получилось. Леау, Жоау Феликс и Пулишич либо просто били во вратаря, либо не было последнего паса. До нового нападающего Хименеса мяч вообще не доходил. «Милан» проиграл много единоборств, так что поражение 0:1 было по делу.
У «Фейеноорда» в домашней игре выделялся Игор Пайшао. Бразилец поймал на ошибке вратаря «Милана» Меньяна, затерроризировал защитника Уокера и даже чуть было не забил с центра поля. В ответном матче вся надежда «Фейеноорда» тоже будет на Пайшао. Больше забивных футболистов в составе нет, многие игроки основы травмированы и в Италию не полетели.
«Милан» при главном тренере Консейсау нестабилен, но способен проявить характер в решающий момент — особенно при своих болельщиках. На победу «Милана» с форой −1,5 можно поставить за 2,06. Еще один возможный вариант — победа «Милана» и тотал меньше 4,5 за 1,90.
Статистические тренды в играх «Милана» и «Фейеноорда»
|«Милан»
|«Фейеноорд»
|"Россонери" не проигрывают дома 12 матчей во всех турнирах — с конца октября 2024-го.
|Команда из Нидерландов не может выиграть в гостях на протяжении 5 матчей: разница голов на этом отрезке 3-11.
|В 10 последних матчах «Милана» только один раз было забито больше 4 голов.
|В 10 последних матчах «Фейеноорда» только дважды было забито больше 4 голов.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга букмекеров» Эдуард Мор ставит в этой игре на гостей: «Фейеноорд» хорошо обороняется, а «Милан» сейчас не та команда, которая может за счет позиционной атаки вскрывать соперников. Исходя из этого, мои прогнозы на эту игру — тотал меньше 2,5, победа «Фейеноорда» с форой (+1,5) и проход «Фейеноорда» по сумме двух встреч.
Ставки на матч «Милан» — «Фейеноорд» 18 февраля 2025 года
Победа «Милана» с форой −1,5 за 2,06.
Победа «Милана» и тотал меньше 4,5 за 1,90.