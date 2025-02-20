Прогноз на матч «Рома» — «Порту» 20 февраля 2025 года: победа фаворита и мало голов

Эксперт «Рейтинга букмекеров» Егор Титов не видит в этой паре фаворита: «Сначала одни будут давить, потом другие в какой-то момент перехватят инициативу. Не в том состоянии команды, чтобы на одном уровне провести весь матч. Проблем хватает и у “Ромы”, и у “Порту”. Я поставлю на “обе забьют”. Здесь очень может быть овертайм. Команды одного уровня».