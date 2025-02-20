Прогноз на матч «Рома» — «Порту» 20 февраля 2025 года: победа фаворита и мало голов

От первого матча в Португалии не ждали много голов, так и получилось: «Порту» и «Рома» сыграли 1:1. Даже удаление у итальянцев за 20 минут до конца встречи не повлияло на количество опасных моментов.
Коэффициенты букмекеров на матч «Рома» — «Порту»
В этой игре букмекеры считают фаворитом итальянскую команду. На победу «Ромы» в основное время предлагают коэффициент 1,85, на ничью — 3,50, на победу «Порту» — 5,20.
Прогноз на матч «Рома» — «Порту»
При главном тренере Клаудио Раньери, который пришел в ноябре, «Рома» практически не проигрывает. В 2025-м во всех турнирах у римлян всего два поражения. Команда умеет играть и первым номером, и вторым, группа атаки с Дибалой и Довбиком всегда найдет момент, чтобы забить.
«Порту» начал строить новую команду, пригласив на роль тренера аргентинца Мартина Ансельми в конце января. При нем у португальцев 2 победы и 3 ничьи. Понятно, что Ансельми сложно сразу дать результат, тем более в противостоянии с таким опытным евробойцом, как «Рома». Победа хозяев за 1,85 выглядит логичной. С коэффициентом повыше можно взять такое комбо: победа «Ромы» и тотал меньше 3,5 за 2,48.
Статистические тренды в играх «Ромы» и «Порту»
|«Рома»
|«Порту»
|На своем поле «Рома» выиграла 7 матчей из последних 8.
|Только в одном матче «Порту» из последних 5 было забито больше 3 голов.
|В Лиге Европы «Рома» одержала 13 побед в последних 16 матчах дома.
|В последних 26 матчах в плей-офф еврокубков на счету «Порту» только одна победа на выезде.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга букмекеров» Егор Титов не видит в этой паре фаворита: «Сначала одни будут давить, потом другие в какой-то момент перехватят инициативу. Не в том состоянии команды, чтобы на одном уровне провести весь матч. Проблем хватает и у “Ромы”, и у “Порту”. Я поставлю на “обе забьют”. Здесь очень может быть овертайм. Команды одного уровня».
Ставки на матч «Рома» — «Порту» 20 февраля 2025 года
Победа «Ромы» за 1,85.
Победа «Ромы» и тотал меньше 3,5 за 2,48.