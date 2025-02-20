Прогноз на матч США — Канада 21 февраля 2025 года: новая битва двух топ-сборных

Канадцы мало бросали в первом матче с США, старались разыгрывать до верного, и это их подвело. Если сегодня они будут более нацеленными на ворота, то шансов у них будет больше. Хотя забить США все равно задача не из легких. Отсюда два варианта для ставок: ничья в основное время за 4,20 и тотал голов меньше 5 за 2,15.