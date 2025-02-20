Прогноз на матч США — Канада 21 февраля 2025 года: новая битва двух топ-сборных

Короткий турнир посреди сезона в НХЛ получился огненным. Драки, жесткие стыки, неожиданные результаты — все это подогрело интерес к новому соревнованию. Перед финалом в Северной Америке ажиотаж приличный, в решающем матче встретятся два главных фаворита.
Коэффициенты букмекеров на матч США — Канада
Букмекеры считают, что шансы обеих сборных в финале практически равны. На победу США в основное время ставки принимают с коэффициентом 2,50, на ничью — с коэффициентом 4,20, на победу Канады — с коэффициентом 2,40. Также тут ждут меньше 6 голов.
Прогноз на матч США — Канада
Для сборной США это исторический шанс: последний раз американцы побеждали в формате «сильнейшие против сильнейших» в 1996 году. Задел уже положен, на групповом этапе США обыграли Канаду 3:1. Американцы инициировали три драке в первые 9 секунд и в дальнейшем продолжили жестко играть против канадских лидеров. Правда, перед финалом есть проблем с травмами. Игру точно пропустит защитник Чарли Макэвой, Остон Мэттьюс и братья Ткачаки не играли со Швецией.
Канада собрала состав мечты в нападении, но «кленовым листьям» не хватает баланса. У канадцев не получается проводить все матчи ровно. Все три игры на турнира они ярко начинали, забивали первыми, а потом отдавали инициативу соперникам. Канада уступает США во вратарской линии, есть вопросы по защитникам. С другой стороны, тут много обладателей Кубка Стэнли, есть лучший хоккеист мира Коннор Макдэвид, опытнейший Сидни Кросби и лучший бомбардир НХЛ Нэтан Маккиннон.
Канадцы мало бросали в первом матче с США, старались разыгрывать до верного, и это их подвело. Если сегодня они будут более нацеленными на ворота, то шансов у них будет больше. Хотя забить США все равно задача не из легких. Отсюда два варианта для ставок: ничья в основное время за 4,20 и тотал голов меньше 5 за 2,15.
Статистические тренды в играх США и Канады
|США
|Канада
|США прервали 17-матчевую серию Канады без поражений в турнирах среди лучших.
|Канада выиграла 5 из последних 6 турниров в формате лучшие против лучших.
|В 2 из 3 матчей США на Турнире четырех прошла ставка тотал меньше 5.
|В каждом из трех матчей на Турнире четырех Канада пропустила три шайбы.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга букмекеров» Андрей Юртаев ставит на голы сборной США: «Я не знаю, кто окажется сильнее, но, например, индивидуальный тотал США больше 3 — это вполне вероятный вариант. Американцы забьют первыми, потом, возможно, забьют еще, и в итоге у них получится не менее трех шайб. При этом не факт, что этого хватит для победы».
Ставки на матч США — Канада 21 февраля 2025 года
Ничья в основное время за 4,20.
Тотал голов меньше 5 за 2,15.