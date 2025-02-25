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Матч «Барселона» — «Атлетико» 25 февраля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Во вторник, 25 февраля, в полуфинале Кубка Испании «Барселона» сыграет первый матч против «Атлетико».

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Обе команды сейчас на ходу: «Барселона» выиграла 5 из 5 последних матчей, «Атлетико» не проигрывает уже восемь встреч подряд. В чемпионате каталонцы идут на первом месте, а мадридцы — на третьем с отставанием всего в одно очко.

Когда и во сколько начало матча

Встреча пройдет 25 февраля 2025 года. Команды разведут мяч с центра поля в 23:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Полуфинальную игру Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико Мадридом» в прямом эфире покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и «Окко».

Известен ли состав команд

Тренеры назовут составы команд на матч за час до начала матча. Однако примерные варианты известны уже сейчас.

«Барселона»

Вратарь: Шченсны.
Защита: Кунде, Араухо, Мартинес, Бальде.
Полузащита: Де Йонг, Педри, Ольмо.
Нападение: Ямаль, Рафинья, Левандовски.

«Атлетико»

Вратарь: Муссо.
Защита: Хименес, Ле Норман, Галан, Молина.
Полузащита: Симеоне, Де Поль, Барриос, Лино.
Нападение: Альварес, Гризманн.

У «Барселоны» матч пропустят вратарь Тер Стеген, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, защитник Кристенсен и полузащитник Берналь. «Атлетико Мадрид» выйдет без капитана Коке и защитника Аспиликуэты.

Где проходит футбольный матч

Первый матч полуфинала Кубка Испании пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе. Основная арена клуба «Камп Ноу» не может принимать матчи до мая из-за реконструкции.