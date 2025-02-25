Матч «Барселона» — «Атлетико» 25 февраля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Обе команды сейчас на ходу: «Барселона» выиграла 5 из 5 последних матчей, «Атлетико» не проигрывает уже восемь встреч подряд. В чемпионате каталонцы идут на первом месте, а мадридцы — на третьем с отставанием всего в одно очко.
Когда и во сколько начало матча
Встреча пройдет 25 февраля 2025 года. Команды разведут мяч с центра поля в 23:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Полуфинальную игру Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико Мадридом» в прямом эфире покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и «Окко».
Известен ли состав команд
Тренеры назовут составы команд на матч за час до начала матча. Однако примерные варианты известны уже сейчас.
«Барселона»
Вратарь: Шченсны.
Защита: Кунде, Араухо, Мартинес, Бальде.
Полузащита: Де Йонг, Педри, Ольмо.
Нападение: Ямаль, Рафинья, Левандовски.
«Атлетико»
Вратарь: Муссо.
Защита: Хименес, Ле Норман, Галан, Молина.
Полузащита: Симеоне, Де Поль, Барриос, Лино.
Нападение: Альварес, Гризманн.
У «Барселоны» матч пропустят вратарь Тер Стеген, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, защитник Кристенсен и полузащитник Берналь. «Атлетико Мадрид» выйдет без капитана Коке и защитника Аспиликуэты.
Где проходит футбольный матч
Первый матч полуфинала Кубка Испании пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе. Основная арена клуба «Камп Ноу» не может принимать матчи до мая из-за реконструкции.