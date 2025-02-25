Матч «Барселона» — «Атлетико» 25 февраля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Обе команды сейчас на ходу: «Барселона» выиграла 5 из 5 последних матчей, «Атлетико» не проигрывает уже восемь встреч подряд. В чемпионате каталонцы идут на первом месте, а мадридцы — на третьем с отставанием всего в одно очко.