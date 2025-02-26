Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 26 февраля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Манчестер Сити» подходит к матчу с «Тоттенхэмом» после тяжелейшего календаря. С начала февраля команда сыграла с «Арсеналом» (1:5), «Ливерпулем» (0:2) и дважды против «Реала» (2:3 и 1:3).