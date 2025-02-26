Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 26 февраля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Манчестер Сити» подходит к матчу с «Тоттенхэмом» после тяжелейшего календаря. С начала февраля команда сыграла с «Арсеналом» (1:5), «Ливерпулем» (0:2) и дважды против «Реала» (2:3 и 1:3).
«Шпорам» в феврале было немного проще — последний серьезный матч прошел 16 февраля против «Манчестер Юнайтед». Тогда «Тоттенхэм» выиграл со счетом 1:0, а через неделю разгромил «Ипсвич Таун» 4:1.
Когда и во сколько начало матча
Матч пройдет 26 февраля 2025 года. Стартовый свисток раздастся в 22:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Стартовые составы публикуются за час до начала матча. Однако примерные варианты известны уже сейчас.
«Тоттенхэм»
Вратарь: Викарио.
Защита: Спенс, Грэй, Данзо, Удоджи.
Полузащита: Бергвалл, Бентанкур, Мэддисон.
Нападение: Кулушевски, Сон, Джонсон.
«Манчестер Сити»
Вратарь: Эдерсон.
Защита: Льюис, Хусанов, Диаш, Гвардиол.
Полузащита: Нико, Ковачич, Савиньо, Мармуш, Доку.
Нападение: Холанд.
У обеих команд в лазарете находятся важные игроки. «Тоттенхэм» из-за травм потерял Ромеро, ван де Вена, Дрэгушина, Ришарлисона, Соланке. «Сити» не выпустит на игру из-за проблем со здоровьем Стоунза, Аканджи, Родри и Бобба.
Где проходит футбольный матч
Матч 27-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» пройдет на домашней арене «шпор» в Лондоне «Тоттенхэм Хотспур».