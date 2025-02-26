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Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 26 февраля 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В среду, 26 февраля, «Тоттенхэм» сыграет против «Манчестер Сити» в 27-м туре английской премьер-лиги.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Манчестер Сити» подходит к матчу с «Тоттенхэмом» после тяжелейшего календаря. С начала февраля команда сыграла с «Арсеналом» (1:5), «Ливерпулем» (0:2) и дважды против «Реала» (2:3 и 1:3).

«Шпорам» в феврале было немного проще — последний серьезный матч прошел 16 февраля против «Манчестер Юнайтед». Тогда «Тоттенхэм» выиграл со счетом 1:0, а через неделю разгромил «Ипсвич Таун» 4:1.

Когда и во сколько начало матча

Матч пройдет 26 февраля 2025 года. Стартовый свисток раздастся в 22:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Стартовые составы публикуются за час до начала матча. Однако примерные варианты известны уже сейчас.

«Тоттенхэм»

Вратарь: Викарио.
Защита: Спенс, Грэй, Данзо, Удоджи.
Полузащита: Бергвалл, Бентанкур, Мэддисон.
Нападение: Кулушевски, Сон, Джонсон.

«Манчестер Сити»

Вратарь: Эдерсон.
Защита: Льюис, Хусанов, Диаш, Гвардиол.
Полузащита: Нико, Ковачич, Савиньо, Мармуш, Доку.
Нападение: Холанд.

У обеих команд в лазарете находятся важные игроки. «Тоттенхэм» из-за травм потерял Ромеро, ван де Вена, Дрэгушина, Ришарлисона, Соланке. «Сити» не выпустит на игру из-за проблем со здоровьем Стоунза, Аканджи, Родри и Бобба.

Где проходит футбольный матч

Матч 27-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» пройдет на домашней арене «шпор» в Лондоне «Тоттенхэм Хотспур».