Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич» 26 февраля 2025 года: Аморим оторвется на аутсайдере

Последний раз в АПЛ «Манчестер Юнайтед» выигрывал еще 26 января. Прошлый матч с «Эвертоном» удалось свести вничью благодаря двум голам в концовке. Однако кризис в клубе все усиливается — боссы собираются сократить около 200 сотрудников и отменить бесплатное питание для работников из-за финансовой нестабильности. Продолжается и давление на тренера манкунианцев Аморима, которого обвиняют в отсутствии гибкости — специалист подбирает состав под тактику, а не наоборот.
В этой ситуации в гости к «Юнайтед» приедет «Ипсвич», который идет в зоне вылета и проиграл в 7 турах из последних 10. Кажется, лучшей возможности понизить градус напряжения у «МЮ» не будет.
Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич»
Коэффициент на победу «Юнайтед» равен 1,55. Ничья в матче оценивается в 4,70, а поражение манкунианцев — в 6,00. Букмекеры также ждут как минимум 3 гола, коэффициент на тотал больше 2,5 — 1,68.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич»
Атака манкунианцев продолжает страдать. Восемь матчей подряд команда не может забить больше двух мячей. На это наложилась травма Диалло, который мог ситуацию исправить. Теперь у «Юнайтед» безальтернативно играет Хейлунд — 16 матчей подряд без голов. Система Аморима помогает команде много контролировать мяч, но обострять атаки в нынешнем составе «красных дьяволов» может только Бруну.
«Ипсвич» же чередует хорошие матчи с провальными. Несмотря на качество соперников команда не уходит без забитых мячей последние пять матчей. Лучший бомбардир «Ипсвича» Делап этим летом, скорее всего, уйдет на повышение. Клуб будет пытаться заработать на своем главном активе: продолжит играть в атаку и набивать статистику своему форварду, чтобы спуститься в чемпионшип с хорошей прибылью.
В матче «Юнайтед» и «Ипсвича» мы ждем голов от обеих команд — с коэффициентом 1,75. Если хочется рискнуть, можно попробовать ставку на индивидуальный тотал «Манчестера» больше 2,5 — за 2,75. Кажется, что «красные дьяволы» захотят самоутвердиться в этом матче.
Статистические тренды в играх «Манчестер Юнайтед» и «Ипсвич Таун».
|«Манчестер Юнайтед»
|«Ипсвич»
|В 7 последних матчах «Юнайтед» лишь раз проходила ставка тотал больше 3,5.
|Ставка «обе забьют» проходила в 5 последних матчах «Ипсвича».
|У «Ман Юнайтед» одна победа в 5 последних матчах АПЛ.
|В 5 из 7 последних матчей «Ипсвича» были голы в первом тайме.
Мнение эксперта: шансы на победу
Бывший футболист сборной России и эксперт «ВсеПроСпорт» Роман Павлюченко прогнозирует уверенную победу «Юнайтед»: «Для “красных дьяволов” это хороший шанс набрать очки. “Ипсвичу” же тяжело на что-то рассчитывать, у него идет длинная серия без побед в турнире. Недавно единственное очко он набрал в игре с “Астон Виллой”, но это, скорее, исключение из правил. Думаю, в таком матче у себя дома “Ман Юнайтед” обязан выигрывать. Сделает он это с форой −1».
Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич» 26 февраля 2025 года
Обе забьют — 1,75.
Индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» больше 2,5 — 2,75.