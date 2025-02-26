Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич» 26 февраля 2025 года: Аморим оторвется на аутсайдере

Бывший футболист сборной России и эксперт «ВсеПроСпорт» Роман Павлюченко прогнозирует уверенную победу «Юнайтед»: «Для “красных дьяволов” это хороший шанс набрать очки. “Ипсвичу” же тяжело на что-то рассчитывать, у него идет длинная серия без побед в турнире. Недавно единственное очко он набрал в игре с “Астон Виллой”, но это, скорее, исключение из правил. Думаю, в таком матче у себя дома “Ман Юнайтед” обязан выигрывать. Сделает он это с форой −1».