Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Арсенал» 26 февраля 2025 года: «канониры» снова начнут побеждать

После провальных сезонов в «Вулверхэмптоне» тренер Нуну Эшпириту Санту покидал топ-лиги Европы. Возвращение в «Ноттингем» не выглядело достижением клуба, а на специалиста и средний состав надежд было мало. Однако португалец поставил команде эффективный футбол. Нападающий Вуд в 33 года переписал свой лучший результат по голам в АПЛ — 18 мячей в 26 играх. Оборона большую часть сезона не давала сбоев, из-за чего команда забралась в топ-3. Однако в последнее время пошли поражения от «Борнмута», «Фулхэма» и «Ньюкасла».