Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Арсенал» 26 февраля 2025 года: «канониры» снова начнут побеждать

На третий сезон в АПЛ «Ноттингем Форест» поднялся неожиданно высоко и идет в тройке лидеров. Плотность в верхней половине таблицы высокая, а силы у «лесников», кажется, кончаются. В последних 4 матчах в чемпионате «Форест» проиграл трижды. Команда начала неожиданно много пропускать. При этом травм в составе «Ноттингема» почти нет.
«Арсенал» уступил в выходные «Вест Хэму» и отпустил «Ливерпуль» дальше в гонке за чемпионство. А ведь до этого «канониры» не проигрывали 15 туров подряд.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ноттингем Форест» — «Арсенал»
Несмотря на соседние позиции в таблице, букмекеры оценивают шансы на победу «Ноттингема» в 3,95. Ничья стоит 3,50, а победа «Арсенала» — 1,95. Голов тут ждут немного: коэффициент на тотал меньше 2,5 — 1,7.
Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Арсенал»
После провальных сезонов в «Вулверхэмптоне» тренер Нуну Эшпириту Санту покидал топ-лиги Европы. Возвращение в «Ноттингем» не выглядело достижением клуба, а на специалиста и средний состав надежд было мало. Однако португалец поставил команде эффективный футбол. Нападающий Вуд в 33 года переписал свой лучший результат по голам в АПЛ — 18 мячей в 26 играх. Оборона большую часть сезона не давала сбоев, из-за чего команда забралась в топ-3. Однако в последнее время пошли поражения от «Борнмута», «Фулхэма» и «Ньюкасла».
«Арсенал» по традиции последних лет отличается надежностью: всего 23 пропущенных мяча в 26 турах. Из-за травм ключевых игроков атаки «канониры» уже не так опасны в атаке, но Артета умеет взламывать низкие блоки команд-оппонентов. В первом круге лондонцы переиграли «Форест» 3:0. Сейчас «канонирам» будет крайне важно выиграть и не отпустить «Ливерпуль» еще дальше, поэтому они сыграют аккуратно и удержат минимальное преимущество.
Наш прогноз на матч: победа «Арсенала» за 1,95. Также можно рискнуть и поставить на тотал меньше 1,5 — за 3,10.
Статистические тренды в играх «Ноттингем Форест» и «Арсенала»
|«Ноттингем Форест»
|«Арсенал»
|В 4 из 5 последних матчей АПЛ был пробит тотал больше 4,5.
|В 8 из 10 последних игр проходила ставка тотал меньше 3,5.
|«Лесники» пропустили первыми в 4 из 5 последних матчей.
|«Канониры» не проигрывают второй тайм в 4 из 5 последних матчей в АПЛ.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов верит в этом матче в гостей: «Я поставлю все-таки на победу “Арсенала”. После “Вест Хэма” сделают правильные выводы. Молодым скажут, что не нужно привозить удаления на ровном месте. “Ноттингем” в такой ситуации давно не был. Его нервозность скажется».
Ставки на матч «Ноттингем Форест» — «Арсенал» 26 февраля 2025 года
Победа «Арсенала» за 1,95.
Тотал меньше 1,5 — 3,10.