Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив» 28 февраля 2025 года: сдержать москвичей не удастся

Долгий перерыв в РПЛ, наконец, окончен. 19-й тур откроется игрой «Динамо» из Махачкалы и «Локомотива». Команды находятся в разном положении: махачкалинцы будут цепляться прописку в премьер-лиге, а москвичи за победу в ней.
Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив»
У «Динамо» шансов победить меньше — коэффициент на победу равен 3,90. Триумф «Локомотива» оценивается в 2,07, а ничья — в 3,50. Много голов ждать не стоит, считают букмекеры, они дают 1,75 на тотал меньше 2,5.
Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив»
«Локомотив» подходит к матчу в качестве фаворита, поэтому именно от него стоит ждать большей активности. «Динамо» умеет качественно играть вторым номером — махачкалинцы находятся в пятерке лучших в РПЛ по надежности в защите. Команда Биджиева, вероятнее всего, не изменит себе: игра низким блоком в обороне, акцент на стандарты и контратаки. В первом круге такой игры «Динамо» не хватило, чтобы сдержать соперника — все закончилось поражением 0:2.
На этот раз справиться будет сложнее. Пиняев набрал неплохую форму за время сборов, это было видно по последним товарищеским матчам «Локомотива». Креативные фланговые игроки такого плана доставляют больше всего проблем обороне «Динамо». У столичной команды последние матчи перед паузой складывались тяжело: крупное поражение «Спартаку», проблемы с реализацией и проигрыш «Химкам», а также нулевая ничья с «Краснодаром». Есть уверенность, что Галактионов сделал выводы и хорошо поработал над атакой в паузу.
Махачкалинцы будут пытаться свести игру к нулевой ничьей, но у них это не получится. Наш прогноз на матч: победа «Локомотива» с форой −1 за 3,10. Если хочется перестраховаться, то можно взять просто победу гостей за 2,07.
Статистические тренды в играх «Динамо» Махачкала и «Локомотива»
|«Динамо» Махачкала
|«Локомотив»
|В 5 из 8 последних матчей в РПЛ проходила ставка «обе забьют».
|В 4 из 5 последних матчей в РПЛ было минимум 10 угловых.
|Проиграло второй тайм лишь в 1 из последних 5 матчей в РПЛ.
|Проиграл все матчи в этом сезоне РПЛ, где пропускал первым (5).
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич предложил для прогноза комбинированный вариант: «Локомотив» не должен проиграть, как мне кажется, в Махачкале при очень плотной, тесной игре, с минимумом забитых мячей. Мой прогноз на эту встречу — «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 2,5 за хороший коэффициент 1,97.
Ставки на матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив» 28 февраля 2025 года
Победа «Локомотива» с форой −1 — 3,10.
Победа «Локомотива» — 2,07.