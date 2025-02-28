Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив» 28 февраля 2025 года: сдержать москвичей не удастся

На этот раз справиться будет сложнее. Пиняев набрал неплохую форму за время сборов, это было видно по последним товарищеским матчам «Локомотива». Креативные фланговые игроки такого плана доставляют больше всего проблем обороне «Динамо». У столичной команды последние матчи перед паузой складывались тяжело: крупное поражение «Спартаку», проблемы с реализацией и проигрыш «Химкам», а также нулевая ничья с «Краснодаром». Есть уверенность, что Галактионов сделал выводы и хорошо поработал над атакой в паузу.