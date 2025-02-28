Прогноз на матч «Штутгарт» — «Бавария» 28 февраля 2025 года: проблемы для фаворита

Сложный выезд для «Баварии». Лидер бундеслиги без проблем разобрался с «Айнтрахтом», но до этого сомнительно выглядел с «Селтиком» и «Байером». Да, новое чемпионство не за горами, да, при Компани «Бавария» много забивает — 69 (!) голов в 23 турах. Однако в обороне есть слабые места, и футболисты неуютно себя чувствуют под прессингом. Плюс, скоро играть с «Байером» в Лиге чемпионов, нужно поберечь лидеров и силы. Сегодня, кстати, скорее всего, не выйдет Киммих.