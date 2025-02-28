Прогноз на матч «Штутгарт» — «Бавария» 28 февраля 2025 года: проблемы для фаворита

«Бавария» в хорошем настроении приехала в Штутгарт. Мюнхенцы отмечают 125-летие клуба, неделю назад им под руку попался «Айнтрахт» (4:0). «Штутгарт» чуть сбавил в последние две недели, но продолжает бороться за Лигу чемпионов.
Коэффициенты букмекеров на матч «Штутгарт» — «Бавария»
По мнению букмекеров, «Бавария» — фаворит в этой встрече, на ее победу дают коэффициент 1,70. Ничья стоит 4,40, а победа хозяев — 5,00. Матч ожидается голевым, тотал больше 2,5 оценивается лишь в 1,56.
Прогноз на матч «Штутгарт» — «Бавария»
Сложный выезд для «Баварии». Лидер бундеслиги без проблем разобрался с «Айнтрахтом», но до этого сомнительно выглядел с «Селтиком» и «Байером». Да, новое чемпионство не за горами, да, при Компани «Бавария» много забивает — 69 (!) голов в 23 турах. Однако в обороне есть слабые места, и футболисты неуютно себя чувствуют под прессингом. Плюс, скоро играть с «Байером» в Лиге чемпионов, нужно поберечь лидеров и силы. Сегодня, кстати, скорее всего, не выйдет Киммих.
«Штутгарт» сотворил сенсацию в прошлом сезоне, заняв второе место в бундеслиге и опередив «Баварию». Закрепить такие результаты — это уже сложнее, тем более, добавилась Лига чемпионов, тем более, клуб продал летом бомбардира Гирасси. В ЛЧ команда Хенесса провалилась, а в чемпионате держится неподалеку от топ-4. Были победы над Дортмундом и «Лейпцигом». За голы теперь отвечают Демирович, Вольтемаде и Ундав.
В первом круге «Штутгарт» влетел в Мюнхене 0:4, Кейн тогда сделал хет-трик. Сейчас Хенесс может взять реванш. Чистая победа хозяев за 5,00 — это риск, а вот их непоражение (1Х) за 2,25 смотрится интересно. Как и индивидуальный тотал «Штутгарта» больше 1 за 1,88.
Статистические тренды в играх «Штутгарта» и «Баварии»
|«Штутгарт»
|«Бавария»
|Забивал «Баварии» минимум 1 гол в 3 из 5 последних матчей дома.
|Не выиграла в гостях 4 матча из 11 в бундеслиге.
|В 12 домашних матчах забил 26 голов — 5-й результат в лиге.
|Пропускала в 6 из 10 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Гасилин ставит на голы гостей: «Мне кажется, “Бавария” забьет немного, однако в каждом тайме все же отличится. “Штутгарт” дома пропускает часто и много, особенно в первом тайме. Если “Бавария” забьет в первом тайме, то “Штутгарту” придется раскрываться, и во втором тайме такие игроки, как Сане, которые отлично используют пространство, также смогут забить. Думаю, “Бавария” забьет в обоих таймах, и эта ставка за 2,14 выглядит очень перспективной».
Ставки на матч «Штутгарт» — «Бавария» 28 февраля 2025 года
Непоражение «Штутгарта» (1Х) за 2,25.
Индивидуальный тотал «Штутгарта» больше 1 за 1,88.