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Матч «Зенит» — ЦСКА 1 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В субботу, 1 марта, «Зенит» сыграет против ЦСКА в 19-м туре российской премьер-лиги.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Команды сыграют первый матч в РПЛ после зимней паузы. «Зенит» делит первую строчку с «Краснодаром», а ЦСКА отстает от них на 8 очков. Питерцы неудачно заканчивали прошлый календарный год, проиграв последние два тура. Армейцы перед зимним отпуском победили «Факел».

Когда и во сколько начало матча

Матч пройдет 1 марта 2025 года. Команды разведут мяч с центра поля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Игру «Зенит» — ЦСКА покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». Также онлайн-трансляции пройдут у «Кинопоиска» и Okko.

Известен ли состав команд

Стартовые составы публикуются за час до начала матча. Однако примерные варианты известны уже сейчас.

«Зенит»

Вратарь: Латышонок.

Защита: Мантуан, Эракович, Нино, Сантос.

Полузащита: Барриос, Глушенков, Мостовой, Луис Энрике.

Нападение: Гонду, Кассьерра.

ЦСКА

Вратарь: Акинфеев.

Защита: Келвен, Роша, Дивеев, Мойзес.

Полузащита: Кисляк, Файзуллаев, Обляков, Пьянич.

Нападение: Койта, Мусаев.

У «Зенита» травмированы Караваев, Волков, Васильев. Вендел не сыграет из-за перебора карточек. У футболистов ЦСКА проблем с дисквалификациями и травмами нет.

Где проходит футбольный матч

Матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.