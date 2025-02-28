Матч «Зенит» — ЦСКА 1 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Команды сыграют первый матч в РПЛ после зимней паузы. «Зенит» делит первую строчку с «Краснодаром», а ЦСКА отстает от них на 8 очков. Питерцы неудачно заканчивали прошлый календарный год, проиграв последние два тура. Армейцы перед зимним отпуском победили «Факел».