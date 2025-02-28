Матч «Зенит» — ЦСКА 1 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Команды сыграют первый матч в РПЛ после зимней паузы. «Зенит» делит первую строчку с «Краснодаром», а ЦСКА отстает от них на 8 очков. Питерцы неудачно заканчивали прошлый календарный год, проиграв последние два тура. Армейцы перед зимним отпуском победили «Факел».
Когда и во сколько начало матча
Матч пройдет 1 марта 2025 года. Команды разведут мяч с центра поля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Игру «Зенит» — ЦСКА покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». Также онлайн-трансляции пройдут у «Кинопоиска» и Okko.
Известен ли состав команд
Стартовые составы публикуются за час до начала матча. Однако примерные варианты известны уже сейчас.
«Зенит»
Вратарь: Латышонок.
Защита: Мантуан, Эракович, Нино, Сантос.
Полузащита: Барриос, Глушенков, Мостовой, Луис Энрике.
Нападение: Гонду, Кассьерра.
ЦСКА
Вратарь: Акинфеев.
Защита: Келвен, Роша, Дивеев, Мойзес.
Полузащита: Кисляк, Файзуллаев, Обляков, Пьянич.
Нападение: Койта, Мусаев.
У «Зенита» травмированы Караваев, Волков, Васильев. Вендел не сыграет из-за перебора карточек. У футболистов ЦСКА проблем с дисквалификациями и травмами нет.
Где проходит футбольный матч
Матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.