Прогноз на матч «Наполи» — «Интер» 1 марта 2025 года: ничья принципиальных соперников

В борьбе за чемпионство Серии А происходит что-то странное. «Наполи», который долгое время шел на первом месте, не может выиграть уже четыре матча. «Интер» только в последнем туре смог воспользоваться плохой формой неаполитанцев и обогнать их в таблице. Сейчас разница между командами составляет всего одно очко.
Коэффициенты букмекеров на матч «Наполи» — «Интер»
Форма «Наполи» в последних матчах смущает и букмекеров: коэффициент на победу хозяев — 3,25, на победу «Интера» — 2,35. Ничья оценивается в 3,15. Результативного матча здесь не ожидается — тотал меньше 2,5 голов в матче можно взять за 1,70.
Прогноз на матч «Наполи» — «Интер»
«Наполи» очень уверенно шел по сезону, но в последних матчах случился сбой. Возможно, команде не хватает лидера в лице Кварацхелии, который мог чуть ли не в одиночку приносить очки. После ухода грузина из Неаполя команда выиграла всего 2 матча из 6. Основная проблема — атака. «Наполи» забил больше гола за игру лишь один раз в феврале. Пропала и другая черта команд Конте: нужный счет не удается удерживать, а концовки матчей получаются провальными.
После 26 туров «Наполи» пропустил меньше всех в лиге вместе с «Ювентусом», но пропущенные голы в последних играх приходят крайне невовремя — отреагировать на них уже не хватает времени. В матчах «Наполи» чувствуется нервозность: автогол с 30 метров в игре против «Комо», большое количество нереализованных моментов с «Удинезе». Команда Конте не дожимает соперников. К этой игре «Наполи» подходит с травмами ключевого полузащитника Ангисса и креативщика Нереса.
«Интер» идет увереннее. Если осечки и случались, то в матчах с сильными соперниками. Оборона у команды Индзаги не слабее конкурентов, а в матчах с серьезными соперниками «нерадзурри» часто играют сильнее ожиданий. Помешать «Интеру» может только неудобный календарь — матч в Кубке с «Лацио» был три дня назад. Времени на подготовку у команды из Милана было меньше, хотя часть лидеров получила передышку в среду. У «Интера» почти все ключевые игроки в строю — кроме основного вратаря Зоммера.
Ждем не особо результативную игру с тоталом голов меньше 2,5 за 1,70. Если хочется рискнуть, то можно поставить на ничью — за 3,15.
Статистические тренды в играх «Наполи» и «Интера»
|«Наполи»
|«Интер»
|Ставка «обе забьют» проходила в 6 из 7 последних матчей.
|В 4 из 5 последних матчей не проходила ставка «обе забьют».
|В 4 из 5 последних матчей команды не пробивали тотал меньше 3,5.
|Не выигрывал 4 последних матча, где пропускал первым.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Владислав Радимов предполагает, что игра получится грубой: «В статусном матче такого накала легко можно ожидать пять желтых карточек. Мне кажется, что будет бойня. Никто из игроков опасные ситуации пропускать не будет, ноги никто убирать не будет. Поэтому смотрится ставка на тотал желтых карточек больше 4,5».
Ставки на матч «Наполи» — «Интер» 1 марта 2025 года
Тотал меньше 2,5 голов — 1,70.
Ничья — 3,15.