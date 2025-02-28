Прогноз на матч «Наполи» — «Интер» 1 марта 2025 года: ничья принципиальных соперников

«Интер» идет увереннее. Если осечки и случались, то в матчах с сильными соперниками. Оборона у команды Индзаги не слабее конкурентов, а в матчах с серьезными соперниками «нерадзурри» часто играют сильнее ожиданий. Помешать «Интеру» может только неудобный календарь — матч в Кубке с «Лацио» был три дня назад. Времени на подготовку у команды из Милана было меньше, хотя часть лидеров получила передышку в среду. У «Интера» почти все ключевые игроки в строю — кроме основного вратаря Зоммера.