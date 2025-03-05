Матч «ПСЖ» — «Ливерпуль» 5 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«ПСЖ» — одна из лучших команд 2025 года, парижане выиграли 15 матчей из 16. Разыгрался Дембеле, на его счету 18 голов с начала января. «Ливерпуль» уверенно лидирует в АПЛ, и англичанам есть чем ответить чемпиону Франции: Салах в этом сезоне наколотил уже 30 мячей.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 5 марта 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Прямую трансляцию матча «ПСЖ» — «Ливерпуль» можно будет посмотреть онлайн на платформе Okko.
Известен ли состав команд
Стартовые составы команд станут известны примерно за час до начала игры. Однако можно предположить следующие варианты на этот матч.
«ПСЖ»
Вратарь: Доннарумма.
Защита: Хакими, Пачо, Маркиньос, Мендеш.
Полузащита: Невеш, Руис, Витинья.
Нападение: Барколя, Дембеле, Кварацхелия.
У «ПСЖ» нет серьезных кадровых потерь, все ключевые игроки готовы выйти на поле.
«Ливерпуль»
Вратарь: Алиссон.
Защита: Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон.
Полузащита: Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи.
Нападение: Салах, Жота, Диас.
У «Ливерпуля» под вопросом участие полузащитника Гакпо. Защитники Гомес и Брэдли пропустят матч из-за травм.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, который является домашней ареной «ПСЖ». Главный судья встречи — Давиде Масса из Италии.