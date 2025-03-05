Матч «ПСЖ» — «Ливерпуль» 5 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«ПСЖ» — одна из лучших команд 2025 года, парижане выиграли 15 матчей из 16. Разыгрался Дембеле, на его счету 18 голов с начала января. «Ливерпуль» уверенно лидирует в АПЛ, и англичанам есть чем ответить чемпиону Франции: Салах в этом сезоне наколотил уже 30 мячей.