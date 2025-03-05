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Матч «Бавария» — «Байер» 5 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Бавария» и «Байер» недавно играли в бундеслиге, теперь померяются силами в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Несмотря большое преимущество в очных встречах, в последнее время «Баварии» тяжело даются матчи против «Байера». В 6 последних встречах команды трижды играли вничью и три раза Леверкузен был сильнее.

Когда и во сколько начало матча

Матч пройдет 5 марта 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.​

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Байер» можно будет посмотреть онлайн на платформе Okko.​

Известен ли состав команд

Стартовые составы команд станут известны примерно за час до начала игры. Однако можно предположить следующие варианты на этот матч.​

«Бавария»

Вратарь: Нойер​.

Защита: Лаймер, Ким, Упамекано, Дэвис​.

Полузащита: Киммих, Горетцка, Коман, Мусиала, Олисе​.

Нападение: Кейн​.

У «Баварии» нет особых проблем с составом, все ключевые футболисты готовы сыграть сегодня.

«Байер»

Вратарь: Градецки​.

Защита: Мукиеле, Тапсоба, Та, Инкапье​.

Полузащита: Фримпонг, Паласиос, Джака, Гримальдо.

Нападение: Виртц, Телла​.

У «Байера» тоже все ключевые игроки в строю.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на домашней арене «Баварии» — стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. ​Главный судья — Майкл Оливер из Англии.