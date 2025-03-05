Матч «Бавария» — «Байер» 5 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Несмотря большое преимущество в очных встречах, в последнее время «Баварии» тяжело даются матчи против «Байера». В 6 последних встречах команды трижды играли вничью и три раза Леверкузен был сильнее.
Когда и во сколько начало матча
Матч пройдет 5 марта 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Байер» можно будет посмотреть онлайн на платформе Okko.
Известен ли состав команд
Стартовые составы команд станут известны примерно за час до начала игры. Однако можно предположить следующие варианты на этот матч.
«Бавария»
Вратарь: Нойер.
Защита: Лаймер, Ким, Упамекано, Дэвис.
Полузащита: Киммих, Горетцка, Коман, Мусиала, Олисе.
Нападение: Кейн.
У «Баварии» нет особых проблем с составом, все ключевые футболисты готовы сыграть сегодня.
«Байер»
Вратарь: Градецки.
Защита: Мукиеле, Тапсоба, Та, Инкапье.
Полузащита: Фримпонг, Паласиос, Джака, Гримальдо.
Нападение: Виртц, Телла.
У «Байера» тоже все ключевые игроки в строю.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на домашней арене «Баварии» — стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Главный судья — Майкл Оливер из Англии.