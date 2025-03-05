Прогноз на матч «Фейеноорд» — «Интер» 5 марта 2025 года: новой сенсации не будет

«Интер» стабилен в этом сезоне. Команда Индзаги завершила групповой этап Лиги чемпионов с впечатляющими показателями, пропустив всего один гол в 8 матчах. «Нерадзурри» также лидируют в Серии А, глубины состава у итальянцев хватает, чтобы бороться за победу сразу в двух турнирах. У «Интера» есть несколько потерь: не сыграет основной вратарь Зоммер, не будет Димарко, Дармиана и Аугусто. Но у «Фейеноорда» с составом все гораздо хуже, матч пропустят 8−10 основных игроков. В атаке вся надежда только на Пайшао и Каррансу.