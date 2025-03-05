Прогноз на матч «Фейеноорд» — «Интер» 5 марта 2025 года: новой сенсации не будет

«Фейеноорд» и «Интер» встретятся впервые за 23 года: в 2002-м голландцы на пути к Кубку УЕФА прошли итальянцев в полуфинале. В феврале роттердамцы стали одной из главных сенсаций стыковых матчей, выбив «Милан» из Лиги чемпионов. «Интер» же шагнул напрямую в ⅛ финала после 6 побед в 8 матчах основного этапа.
Коэффициенты букмекеров на матч «Фейеноорд» — «Интер»
Аналитики считают «Интер» фаворитом предстоящей встречи. Победа «Фейеноорда» оценивается в 5,80, ничья — в 4,50, победа «Интера» — в 1,60. Насчет результативности матча нет единства во мнениях: тотал больше 2,5 стоит 1,81, обе команды забьют — 1,84.
Прогноз на матч «Фейеноорд» — «Интер»
«Фейеноорд» недавно наконец назначил главного тренера: ван Перси сменил исполняющего обязанности Босшаарта, который успел вывести команду в ⅛ финала. Робин, кстати, играл за роттердамцев в том самом 2002-м. В дебютном матче под руководством ван Перси «Фейеноорд» сыграл вничью 0:0 с НЕК. В этом сезоне у «Фейе» проблемы с составом из-за большого количества травм. Зимой клуб продал лучшего бомбардира Хименеса. В чемпионате Нидерландов роттердамцы пока занимают 4-е место.
«Интер» стабилен в этом сезоне. Команда Индзаги завершила групповой этап Лиги чемпионов с впечатляющими показателями, пропустив всего один гол в 8 матчах. «Нерадзурри» также лидируют в Серии А, глубины состава у итальянцев хватает, чтобы бороться за победу сразу в двух турнирах. У «Интера» есть несколько потерь: не сыграет основной вратарь Зоммер, не будет Димарко, Дармиана и Аугусто. Но у «Фейеноорда» с составом все гораздо хуже, матч пропустят 8−10 основных игроков. В атаке вся надежда только на Пайшао и Каррансу.
«Интер» сильно превосходит голландцев по составу, уровню игры и гораздо увереннее себя чувствует в Лиге чемпионов. Итальянцы должны проходить в четвертьфинал и первый шаг к этому сделают уже сегодня. Выбираем победу «Интера» с форой −1 за 1,93 и «обе забьют — нет» за 1,96.
Статистические тренды в играх «Фейеноорда» и «Интера»
|«Фейеноорд»
|«Интер»
|Выиграл 3 последних домашних матча в Лиге чемпионов с общим счетом 8:2.
|Выиграл 3 матча из последних 5.
|Не проигрывает в последних 6 матчах во всех турнирах.
|Пропустил всего 1 гол в 8 матчах Лиги чемпионов..
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт сайта ВсеПроСпорт.ру Эльвин Керимов ставит на голы от обеих команд: «Здесь я в исход лезть не буду. “Фейеноорд” дома, он с кучей травм. “Интер” сейчас не самый свежий. Я возьму просто “обе забьют” с коэффициентом 1,89. Я думаю, в Нидерландах сценарий должен быть открытым. При всем кризисе “Интера”, есть там кому забивать. “Фейеноорд” может дать пространство дома, ну и у нидерландцев быстрая атака, они тоже могут сами забить».
Ставки на матч «Фейеноорд» — «Интер» 5 марта 2025 года
Победа «Интера» с форой −1 за 1,93.
«Обе забьют — нет» за 1,96.