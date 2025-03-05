Прогноз на матч «ПСЖ» — «Ливерпуль» 5 марта 2025 года: голевая перестрелка двух претендентов на ЛЧ

Эксперт «Рейтинга букмекеров» Эдуард Мор ждет много голов: «Это очень атакующие команды, они много забивают, и я думаю, что нападающие справятся с задачей лучше защитников. Так что, думаю, голов в этом матче будет много. Учитывая форму “Ливерпуля”, мне все равно кажется, что этот клуб не проиграет или, может быть, даже победит. Первый мой прогноз — обе команды забьют и тотал больше 2,5 гола. Второй прогноз — “Ливерпуль” забьет не менее двух голов. Третий прогноз — Салах забьет гол».