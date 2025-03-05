Прогноз на матч «ПСЖ» — «Ливерпуль» 5 марта 2025 года: голевая перестрелка двух претендентов на ЛЧ

Матч между «ПСЖ» и «Ливерпулем» в такой ранней стадии похож на скрытый финал Лиги чемпионов. Команды сейчас в такой форме, что остановить их выглядит сложной задачей. Последнее поражение парижан было еще в ноябре, а англичане уверенно разбираются во всех соревнованиях, где участвуют. Кто выйдет из противостояния победителем — станет фаворитом в борьбе за «ушастый» кубок.
Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Ливерпуль»
Однозначного фаворита в этой паре у букмекеров нет, но в первом матче чуть больше верят в «ПСЖ»: коэффициент на победу парижан составляет 2,35, на триумф «Ливерпуля» — 2,80. Ничью оценивают в 3,75. В результативности встречи сомнений почти нет — тотал больше 2,5 голов в матче можно взять за 1,55.
Прогноз на матч «ПСЖ» — «Ливерпуль»
Парижане выглядят машиноподобно в последних матчах. Луис Энрике, кажется, докрутил все винтики в механизме, и «ПСЖ» начал сносить соперников. 22 игры подряд без поражений, а в феврале французы и вовсе выиграли все матчи с общим счетом 32:5. Столичная команда вышла на пик формы, а отсутствие травм позволяет им задержаться на этом уровне. Особенно выделяется у «ПСЖ» атака: Дембеле за 22 матча забил 18 мячей и отдал 5 голевых передач, Барколя сделал 12+6 за 24 матча, Кварацхелия — 2+3 в 10 играх. Отлично работают на их бровке латерали Хакими и Мендеш, они регулярно помогают в атаке. «ПСЖ», наконец, выглядит созревшим к серьезным достижениям.
Однако с соперником французам не повезло. «Ливерпуль» играет в этом сезоне с большим запасом: лидерство с отрывом в 13 очков в АПЛ, финал Кубка Англии, лидерство по итогам первого этапа ЛЧ. Мерсисайдцы в полном порядке — ван Дейк вернулся к форме чемпионского сезона, Алиссон до сих пор тащит, а Салах готовится побить бомбардирский рекорд АПЛ. К матчу с «ПСЖ» англичане подходят без травм ключевых игроков. Команда Арне Слота, наверное, является самой гибкой в Европе: она может контролировать мяч, перегружать фланги, использовать контратаки, сушить игры. Наверняка, в предстоящей игре именно «Ливерпуль» будет подстраиваться под соперника и искать его слабые места.
Наш прогноз на матч: тотал больше 3 голов — за 1,90. Если есть желание рискнуть за коэффициент повыше, предлагаем ставку на индивидуальный тотал больше 2 голов «ПСЖ» — за 3,10.
Статистические тренды в играх «ПСЖ» и «Ливерпуля»
|«ПСЖ»
|«Ливерпуль»
|Не проигрывает 22 матча подряд.
|Забивает по 2 мяча в пяти матчах подряд.
|За 10 последних матчей забил 40 голов.
|Не проигрывает второй тайм в 4 из 5 последних матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга букмекеров» Эдуард Мор ждет много голов: «Это очень атакующие команды, они много забивают, и я думаю, что нападающие справятся с задачей лучше защитников. Так что, думаю, голов в этом матче будет много. Учитывая форму “Ливерпуля”, мне все равно кажется, что этот клуб не проиграет или, может быть, даже победит. Первый мой прогноз — обе команды забьют и тотал больше 2,5 гола. Второй прогноз — “Ливерпуль” забьет не менее двух голов. Третий прогноз — Салах забьет гол».
Ставки на матч «ПСЖ» — «Ливерпуль» 5 марта 2025 года
Тотал больше 3 голов — 1,90.
Индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2 голов — 3,10.