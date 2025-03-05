Прогноз на матч «Бавария» — «Байер» 5 марта 2025 года: немецкие гранды упрутся в защиту

За три матча против мюнхенцев в этом сезоне «Байер» пропустил лишь однажды. В Кубке Германии «Баварию» удалось выбить, а последний матч между командами показал разницу в уровне: мюнхенцы создали моментов на 0,05 ожидаемых гола, а «Байер» — на 2,19. Леверкузен в этом сезоне не проиграл немецким клубам ни один из 14 гостевых матчей. К соперничеству с «Баварией» команда Алонсо подходит без травм и в хорошем настроении: в субботу «Байер» разгромил «Айнтрахт» 4:1.