Прогноз на матч «Бавария» — «Байер» 5 марта 2025 года: немецкие гранды упрутся в защиту

«Байер» лучше выступил на групповой стадии Лиги чемпионов: занял шестое место и вышел напрямую в ⅛ финала. У «Баварии» этот путь занял на два матча дольше — пришлось возиться с «Селтиком» в стыках. Сейчас оба клуба находятся в хорошей форме и имеют беспроигрышные серии в 8 и 9 матчей. Команды возглавляют довольно молодые тренеры без опыта игры в поздних стадиях ЛЧ Компани и Алонсо. Дальше пройдет только один из них.
Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «Байер»
Фаворитом к игре, по мнению букмекеров, подходит «Бавария» — коэффициент на ее победу составляет 1,75. На успех «Байера» можно поставить за 5,00. Ничья оценивается в 3,85. Голы в этом матче, скорее, ждут — тотал больше 2,5 голов оценивается в 1,75.
Прогноз на матч «Бавария» — «Байер»
«Бавария», наконец, идет уверенно по чемпионату — у Мюнхена получилось оторваться от конкурентов в таблице, такого не было довольно давно. У команды Компани сейчас 7 побед и 2 ничьи. Однако такие результаты не должны вводить в заблуждение: «Бавария» с трудом обыграла «Хольштайн» и «Селтик», а матч с «Байером» (0:0) в чемпионате в середине февраля и вовсе провалила.
Чувствуется, что состав у Мюнхена мощный, а вот опыта тренеру не хватает, поэтому приходится выигрывать за счет класса игроков. В матче с крепкими соперниками этого мало, приходится подкреплять уровень футболистов тактическими нюансами, в которых Хаби Алонсо сейчас, очевидно, сильнее.
За три матча против мюнхенцев в этом сезоне «Байер» пропустил лишь однажды. В Кубке Германии «Баварию» удалось выбить, а последний матч между командами показал разницу в уровне: мюнхенцы создали моментов на 0,05 ожидаемых гола, а «Байер» — на 2,19. Леверкузен в этом сезоне не проиграл немецким клубам ни один из 14 гостевых матчей. К соперничеству с «Баварией» команда Алонсо подходит без травм и в хорошем настроении: в субботу «Байер» разгромил «Айнтрахт» 4:1.
Наш прогноз на игру: тотал меньше 2,5 голов — за 2,10. Также за более высокий коэффициент можно взять победу «Байера» с форой (0) — за 3,70.
Статистические тренды в играх «Баварии» и «Байера»
|«Бавария»
|«Байер»
|9 матчей подряд без поражений.
|Не проигрывает немецким командам в гостях 14 матчей подряд.
|Забивает во втором тайме в 8 из 10 последних матчей.
|В 3 из 4 последних матчей не проходила ставка «обе забьют».
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга букмекеров» Алексей Гасилин выбрал ставку с коэффициентом 2,10: «Если вспоминать матчи между этими командами в этом и прошлом году, то они были достаточно сухие. Последний раз они сыграли 0:0, до этого в чемпионате было 1:1, а в Кубке Германии победил “Байер” 1:0. Это первый матч, поэтому я бы обратил ваше внимание на тотал меньше 2,5».
Ставки на матч «Бавария» — «Байер» 5 марта 2025 года
Тотал меньше 2,5 голов — 2,10.
Победа «Байера» с форой 0 — 3,70.