Прогноз на матч «Бенфика» — «Барселона» 5 марта 2025 года: нас ждет еще одна голевая феерия

«Барселона» великолепна в этом году. Каталонцы не проигрывают с начала января, а в последних 7 матчах команда 6 раз победила и только раз сыграла вничью. В прошлом туре Ла Лиги «Барса» разгромила «Реал Сосьедад» (4:0), еще раз доказав свою силу в атаке. Там сказалось удаление у соперника, но разница 33−0 по ударам по воротам все равно внушает. Лидер сине-гранатовых Левандовски тоже в полном порядке, на счету поляка 5 голов в последних 6 матчах. Отметим, что «Барса» мало пропускает, исключением стала только кубковая игра с «Атлетико» (4:4).