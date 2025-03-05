Прогноз на матч «Бенфика» — «Барселона» 5 марта 2025 года: нас ждет еще одна голевая феерия

Матч ⅛ финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Барселоной» обещает быть зрелищным. На групповом этапе команды выдали триллер, который закончился победой каталонцев 5:4. Оба клуба сейчас на ходу, «Барселона» идет в лидерах Ла Лиги, а «Бенфика» продолжает борьбу за титул в Примейре.
Коэффициенты букмекеров на матч «Бенфика» — «Барселона»
Букмекеры считают «Барселону» фаворитом предстоящей встречи и дают такие коэффициенты: победа «Бенфики» за 3,70, ничья за 4,30 и победа «Барселоны» за 1,90. Эксперты ждут еще одного результативного матча, тотал больше 2,5 мяча стоит всего лишь 1,43.
Прогноз на матч «Бенфика» — «Барселона»
Лиссабонцы в отличной форме: в последних 8 матчах во всех турнирах они одержали 7 побед и допустили лишь одну ничью. Однако в стыках ЛЧ португальцам пришлось непросто. Они прошли «Монако» (4:3 по сумме двух матчей), но продемонстрировали не лучшую игру в обороне. Главной потерей для «орлов» стал Ди Мария, он не сможет сыграть из-за травмы. Однако Павлидис, уже забивший 17 голов в сезоне, включая 7 в Лиге чемпионов, способен взять на себя роль лидера нападения.
«Барселона» великолепна в этом году. Каталонцы не проигрывают с начала января, а в последних 7 матчах команда 6 раз победила и только раз сыграла вничью. В прошлом туре Ла Лиги «Барса» разгромила «Реал Сосьедад» (4:0), еще раз доказав свою силу в атаке. Там сказалось удаление у соперника, но разница 33−0 по ударам по воротам все равно внушает. Лидер сине-гранатовых Левандовски тоже в полном порядке, на счету поляка 5 голов в последних 6 матчах. Отметим, что «Барса» мало пропускает, исключением стала только кубковая игра с «Атлетико» (4:4).
Ждем, что «Бенфика» и «Барселона» снова покажут атакующий и яркий футбол, как это было в конце января. Ставим на то, что гости вновь не уступят, а общий тотал превысит 2,5 гола — коэффициент на такое комбо равен 1,88. Чистую победу «Барселоны» можно взять за 1,90.
Статистические тренды в играх «Бенфики» и «Барселоны»
|«Бенфика»
|«Барселона»
|В 4 из последних 5 матчей дома в ЛЧ сыграла ставка «тотал больше 3,5».
|Выиграла 6 из последних 7 матчей во всех турнирах.
|В 8 последних играх «Бенфика» забивала первой.
|Во всех 8 матчах ЛЧ был пробит тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга букмекеров» Эдуард Мор ожидает результативный матч: «Атаки у обеих команд очень сильные. Тем более стиль “Барселоны” подходит под игру “Бенфики”, где ключевую роль в обороне играет возрастной Отаменди. Если “Барселона” включит скорости, начнет быстро перемещаться и комбинировать, футболисты “Бенфики” просто не будут успевать за ними. Я ожидаю результативный матч, в котором победить должна “Барселона”. Сине-гранатовые сейчас просто сильнее. Мои прогнозы на этот матч: тотал больше 2,5 и обе забьют, победа гостей, а также их тотал больше 2 голов».
Ставки на матч «Бенфика» — «Барселона» 5 марта 2025 года
Победа «Барселоны» за 1.90.
Х2 («Барселона» не проиграет) и тотал больше 2,5 за 1,88.