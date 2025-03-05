Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» 6 марта 2025 года: Овечкин не переиграет Шестеркина

Столичная команда в последнее время играет нестабильно — после разгромных побед над «Питтсбургом» и «Эдмонтоном» были три подряд поражения, в которых атака почти не работала. Последний матч с «Оттавой» показал, что проблему у «Кэпиталс» остаются: команда позволила более слабому сопернику отыграться с 0:3, а после не удержала преимущество в концовке. Против Нью-Йорка «Вашингтону» проще не будет. Скорее всего, придется столкнуться с одним из лучших вратарей лиги Шестеркиным, что может стать большой проблемой для нынешних «Кэпс».