Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» 6 марта 2025 года: Овечкин не переиграет Шестеркина

Команды находятся в разных условиях. Если «Вашингтон» уже обеспечил себе выход в плей-офф и теперь может спокойно готовиться к Кубку Стэнли, то «Рейнджерс» наконец приблизились к заветной восьмерке. И терять очки Нью-Йорку сейчас нельзя.
Коэффициенты букмекеров на матч «Рейнджерс» — «Вашингтон»
Небольшое преимущество в предстоящем матче букмекеры отдают «Вашингтону» — на их итоговую победу коэффициент составляет 1,79. Успех «Рейнджерс» оценивается в 2,01. Голов ждут достаточно много: тотал больше 5,5 можно взять за 1,70.
Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Вашингтон»
Прошлогодние победители регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» проваливают этот сезон. Нью-Йорк отвратительно стартовал, но после нескольких обменов, кажется, пришел в себя и наконец стабильно побеждает. К матчу с «Вашингтоном» команда подходит с серией из 4 побед в 5 последних матчах. «Рейнджеры» близки к зоне плей-офф, но борьба за первые восемь мест Востока очень плотная.
Звездному составу Нью-Йорка приходится играть так, как будто плей-офф уже стартовал. В заключительном матче домашней серии на Бродвей приедет лидер конференции «Вашингтон». Встреча станет отличным тестом для «Рейнджерс», а также хорошим шансом взять очки в матче с менее мотивированным соперником.
Столичная команда в последнее время играет нестабильно — после разгромных побед над «Питтсбургом» и «Эдмонтоном» были три подряд поражения, в которых атака почти не работала. Последний матч с «Оттавой» показал, что проблему у «Кэпиталс» остаются: команда позволила более слабому сопернику отыграться с 0:3, а после не удержала преимущество в концовке. Против Нью-Йорка «Вашингтону» проще не будет. Скорее всего, придется столкнуться с одним из лучших вратарей лиги Шестеркиным, что может стать большой проблемой для нынешних «Кэпс».
Наш прогноз на матч: индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 2,5 голов — за 2,23. Если есть желание рискнуть, предлагаем ставку на победу «Рейнджерс» в основное время — за 2,55.
Статистические тренды в играх «Рейнджерс» и «Вашингтона»
|«Рейнджерс»
|«Вашингтон»
|Не пропускали в 2 из 3 последних матчей.
|В 6 последних матчах пропустил 21 шайбу.
|Не проигрывают первый период 5 матчей подряд.
|Проиграл 3 матча из последних 5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «ВсеПроСпорт» Дарья Тубольцева отдает предпочтение «Нью-Йорку»: Отличная форма позволяет коллективу Лавиолетта рассчитывать на успешный финиш регулярного чемпионата. Поймал свою игру Миллер — у американца 8 очков в последних пяти играх. Сейчас «Кэпиталс» далеки от своей лучшей формы: недавно они потерпели три поражения подряд. С учетом текущего состояния команд предлагаю поставить на победу «Рейнджерс».
Ставки на матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» 6 марта 2025 года
Индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 2,5 — 2,23.
Победа «Рейнджерс» в основное время — 2,55.