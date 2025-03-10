Прогноз на матч «Байер» — «Бавария» 11 марта 2025 года: есть ли шансы у «аптекарей»?

В первой встрече мюнхенцы уверенно обыграли «Байер 3:0, не оставив практически никаких шансов “аптекарям” выйти в одну-четвертую. Подопечным Хаби Алонсо придется выложиться в атаке по полной, чтобы сотворить сенсацию.
Коэффициенты букмекеров на матч «Байер» — «Бавария»
Букмекеры предлагают следующие коэффициенты на предстоящий матч: победа «Байера» оценивается в 2.76, ничейный исход — в 3.55, а триумф «Баварии» — в 2.53. Также прогнозируется результативная игра. На тотал больше 2,5 мяча установлен коэффициент 1.76.
Прогноз на матч «Байер» — «Бавария»
Ход противостояния во многом был предрешен уже в первой встрече — «Бавария» уверенно разобралась с «Байером» на своем поле, разгромив соперника 3:0. В первом поединке команда Венсана Компани доминировала на поле, а «Байер» вынужден был заканчивать матч вдесятером из-за второй желтой защитника Норди Мукиэле. Однако к тому моменту счет уже был 2:0 в пользу «Баварии», и численное преимущество позволило лишь закрепить успех — третий мяч Харри Кейн забил с пенальти.
Перед ответным матчем мюнхенцы неожиданно уступили «Бохуму» (2:3) в Бундеслиге, хотя к 28-й минуте вели 2:0 и могли увеличить разрыв — Серж Гнабри не реализовал пенальти. Однако с 42-й минуты «Бавария» осталась в меньшинстве, пропустила трижды и в итоге потерпела поражение. Компани провел ротацию состава, но после игры остался недоволен действиями команды, ведь ближе к концу встречи на поле появились основные лидеры.
Не лучшим образом прошли выходные и для «Байера» — команда Хаби Алонсо проиграла «Вердеру» (0:2) и не воспользовалась осечкой «Баварии» в борьбе за чемпионство. Сейчас между клубами восемь очков, а леверкузенцы продолжают буксовать: в последних семи матчах во всех турнирах у них лишь две победы в основное время, а две последние встречи завершились без забитых мячей.
Статистические тренды в играх «Байера» и «Баварии»
«Байер»
«Байер» не проиграл ни одного домашнего матча в текущем розыгрыше ЛЧ (3 победы, 1 ничья).
В 5 из 6 последних матчей «Байера» в Лиге чемпионов проходил тотал больше 2,5.
«Бавария»
«Бавария» выиграла 6 из 7 последних матчей в ЛЧ, при этом в 5 случаях мюнхенцы открывали счет.
«Бавария» пропускала в 4 из 5 последних матчей на выезде в Лиге чемпионов.
Мнение эксперта: шансы на победу
Главный редактор сайта ВсеПроСпорт.ру Виталий Мазурин считает, что интрига в противостоянии «Байера» и «Баварии» фактически исчезла после уверенной победы мюнхенцев (3:0) в первой встрече. Однако он не исключает, что леверкузенцы постараются взять реванш: — «Бавария» доминировала в первой игре, удивив соперника тактическими решениями. Но сейчас матч пройдет в Леверкузене, и у «Байера» будет дополнительная мотивация. Пусть их шансы на проход дальше минимальны, я верю, что они смогут победить. Ставлю на победу «Байера» за 2.75".
Ставки на матч «Байер» — «Бавария» 11 марта 2025 года
Победа «Баварии» — 2.50
Точный счет 1:1 — 5.80.
Тотал больше 2,5 мяча — 1.76