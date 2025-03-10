Прогноз на матч «Байер» — «Бавария» 11 марта 2025 года: есть ли шансы у «аптекарей»?

Главный редактор сайта ВсеПроСпорт.ру Виталий Мазурин считает, что интрига в противостоянии «Байера» и «Баварии» фактически исчезла после уверенной победы мюнхенцев (3:0) в первой встрече. Однако он не исключает, что леверкузенцы постараются взять реванш: — «Бавария» доминировала в первой игре, удивив соперника тактическими решениями. Но сейчас матч пройдет в Леверкузене, и у «Байера» будет дополнительная мотивация. Пусть их шансы на проход дальше минимальны, я верю, что они смогут победить. Ставлю на победу «Байера» за 2.75".