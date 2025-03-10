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Прогноз на матч «Байер» — «Бавария» 11 марта 2025 года: есть ли шансы у «аптекарей»?

«Байер» примет «Баварию» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В первой встрече мюнхенцы уверенно обыграли «Байер 3:0, не оставив практически никаких шансов “аптекарям” выйти в одну-четвертую. Подопечным Хаби Алонсо придется выложиться в атаке по полной, чтобы сотворить сенсацию.

Коэффициенты букмекеров на матч «Байер» — «Бавария»

Букмекеры предлагают следующие коэффициенты на предстоящий матч: победа «Байера» оценивается в 2.76, ничейный исход — в 3.55, а триумф «Баварии» — в 2.53. Также прогнозируется результативная игра. На тотал больше 2,5 мяча установлен коэффициент 1.76.

Прогноз на матч «Байер» — «Бавария»

Ход противостояния во многом был предрешен уже в первой встрече — «Бавария» уверенно разобралась с «Байером» на своем поле, разгромив соперника 3:0. В первом поединке команда Венсана Компани доминировала на поле, а «Байер» вынужден был заканчивать матч вдесятером из-за второй желтой защитника Норди Мукиэле. Однако к тому моменту счет уже был 2:0 в пользу «Баварии», и численное преимущество позволило лишь закрепить успех — третий мяч Харри Кейн забил с пенальти.

Перед ответным матчем мюнхенцы неожиданно уступили «Бохуму» (2:3) в Бундеслиге, хотя к 28-й минуте вели 2:0 и могли увеличить разрыв — Серж Гнабри не реализовал пенальти. Однако с 42-й минуты «Бавария» осталась в меньшинстве, пропустила трижды и в итоге потерпела поражение. Компани провел ротацию состава, но после игры остался недоволен действиями команды, ведь ближе к концу встречи на поле появились основные лидеры.

Не лучшим образом прошли выходные и для «Байера» — команда Хаби Алонсо проиграла «Вердеру» (0:2) и не воспользовалась осечкой «Баварии» в борьбе за чемпионство. Сейчас между клубами восемь очков, а леверкузенцы продолжают буксовать: в последних семи матчах во всех турнирах у них лишь две победы в основное время, а две последние встречи завершились без забитых мячей.

Статистические тренды в играх «Байера» и «Баварии»

«Байер»

«Байер» не проиграл ни одного домашнего матча в текущем розыгрыше ЛЧ (3 победы, 1 ничья).

В 5 из 6 последних матчей «Байера» в Лиге чемпионов проходил тотал больше 2,5.

«Бавария»

«Бавария» выиграла 6 из 7 последних матчей в ЛЧ, при этом в 5 случаях мюнхенцы открывали счет.

«Бавария» пропускала в 4 из 5 последних матчей на выезде в Лиге чемпионов.

Мнение эксперта: шансы на победу

Главный редактор сайта ВсеПроСпорт.ру Виталий Мазурин считает, что интрига в противостоянии «Байера» и «Баварии» фактически исчезла после уверенной победы мюнхенцев (3:0) в первой встрече. Однако он не исключает, что леверкузенцы постараются взять реванш: — «Бавария» доминировала в первой игре, удивив соперника тактическими решениями. Но сейчас матч пройдет в Леверкузене, и у «Байера» будет дополнительная мотивация. Пусть их шансы на проход дальше минимальны, я верю, что они смогут победить. Ставлю на победу «Байера» за 2.75".

Ставки на матч «Байер» — «Бавария» 11 марта 2025 года

Победа «Баварии» — 2.50​

Точный счет 1:1 — 5.80.

Тотал больше 2,5 мяча — 1.76​

Бавария
3:0
Первый тайм: 1:0
Байер
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
5.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Хаби Алонсо
Голы
Бавария
Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
9′
Джамал Мусиала
54′
Гарри Кейн
75′
Составы команд
Бавария
2
Дайот Упамекано
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
42
Джамал Мусиала
9
Гарри Кейн
17
Майкл Олисе
1
Мануэль Нойер
58′
40
Йонас Урбиг
3
Ким Мин Джэ
89′
15
Эрик Дайер
8
Леон Горецка
51′
89′
16
Жоау Пальинья
27
Конрад Лаймер
39′
68′
44
Йосип Станишич
11
Кингсли Коман
68′
10
Лерой Сане
Байер
17
Матей Коварж
3
Пьеро Хинкапье
4
Джонатан Та
74′
5
Марио Эрмосо
23
Норди Мукьеле
39′
62′
25
Эсекиэль Паласиос
20
Алехандро Гримальдо
87′
16
Эмилиано Буэндия
30
Джереми Фримпонг
81′
13
Артур
10
Флориан Вирц
81′
24
Алейкс Гарсия
34
Гранит Джака
81′
14
Патрик Шик
21
Амин Адли
68′
12
Эдмонд Тапсоба
73′
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
2
6
Удары в створ
1
2
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
1
13
Фолы
9
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти