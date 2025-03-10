Прогноз на матч «Барселона» — «Бенфика» 11 марта 2025 года: сможет ли «Бенфика» удивить?

Барселона«уверенно сыграла в первом матче в Лиссабоне, выиграв 1:0, но счет оставляет “Бенфике” шансы на камбэк. Каталонцы сильны дома, однако португальцы известны своей умением навязывать борьбу топ-клубам. Сумеют ли гости осложнить задачу фавориту?
Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Бенфика»
Букмекеры уверены в победе каталонского клуба. На успех «Барселоны» дают коэффициент 1.35. Ничейный исход оценивается коэффициентом 5.80, а победа «Бенфики» считается маловероятной — коэффициент 7.90. Также аналитики ожидают результативный матч: на тотал больше 2,5 голов можно поставить за 1.33, а ставка «Обе команды забьют» идет с коэффициентом 1.55.
Прогноз на матч «Барселона» — «Бенфика»
«Барселона» добилась минимальной победы над «Бенфикой» в первой встрече (1:0) в Лиссабоне, что дает ей возможность контролировать ход ответного поединка. Команда сейчас в отличной форме — в последних 10 матчах одержано восемь побед (четыре из них с крупным счетом) и зафиксированы две ничьи. В Ла Лиге «Барселона» занимает первое место, набрав 57 очков, столько же у «Реала», но у «сине-гранатовых» есть матч в запасе. Перед ответной встречей команда столкнулась с кадровыми потерями: из-за травм не сыграют Берналь, Кристенсен и Тер Штеген, а Кубарси пропустит матч из-за дисквалификации.
Несмотря на домашнее поражение (0:1), португальцы по-прежнему сохраняют шансы на выход в следующий раунд. В первой встрече команда Бруну Лаже показала достойную игру и создала много моментов, а затем быстро восстановила уверенность, разгромив «Насьонал» (3:0) в чемпионате. Однако гости столкнулись с потерями: помимо травмированного Ди Марии, из-за дисквалификации не сыграет ключевой защитник Каррерас. Его заменит Самуэль Даль, которому предстоит серьезное испытание против активного левого фланга «Барселоны».
Статистические тренды в играх «Барселоны» и «Бенфики»
«Барселона»
«Барселона» выиграла 5 из последних 6 домашних матчей в Лиге чемпионов, при этом 4 раза не пропускала.
в 7 из 9 последних матчей каталонцев в ЛЧ проходил тотал меньеш 3,5 голов.
«Бенфика»
«Бенфика» не забивала «Барселоне» в трех последних выездных встречах.
Португальцы проиграли с разницей более одного мяча только в 1 из 10 последних матчей в ЛЧ.
Мнение эксперта
эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой считает, что «Барселона» находится в более выгодном положении перед ответной встречей с «Бенфикой». В первой игре каталонцы добились победы (1:0), несмотря на раннее удаление, и вдесятером выглядели увереннее: — «Бенфика» остается в отличной форме — с января у нее лишь одна ничья, а на выходных команда уверенно победила «Насьонал» (3:0). Каталонцы же не проводили матч на этих выходных из-за трагедии в клубе. Это может повлиять на эмоциональное состояние, но команда получила больше времени на подготовку. «Барселона» даже вдесятером была сильнее, а на своем поле должна снова выиграть. Сложные эмоции могут только сплотить команду. Думаю, она снова победит с небольшим счетом. Мой выбор тут — победа «Барселоны» со счетом 2:1 за 8.60".
Ставки на матч «Барселона» — «Бенфика»
Тотал меньше 3,5 голов — 1.98.
Барселона победит всухую — 2.20.
Обе команды не забьют — 2.00.