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Прогноз на матч «Барселона» — «Бенфика» 11 марта 2025 года: сможет ли «Бенфика» удивить?

«Барселона» примет «Бенфику» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Барселона«уверенно сыграла в первом матче в Лиссабоне, выиграв 1:0, но счет оставляет “Бенфике” шансы на камбэк. Каталонцы сильны дома, однако португальцы известны своей умением навязывать борьбу топ-клубам. Сумеют ли гости осложнить задачу фавориту?

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Бенфика»

Букмекеры уверены в победе каталонского клуба. На успех «Барселоны» дают коэффициент 1.35. Ничейный исход оценивается коэффициентом 5.80, а победа «Бенфики» считается маловероятной — коэффициент 7.90. Также аналитики ожидают результативный матч: на тотал больше 2,5 голов можно поставить за 1.33, а ставка «Обе команды забьют» идет с коэффициентом 1.55.

Прогноз на матч «Барселона» — «Бенфика»

«Барселона» добилась минимальной победы над «Бенфикой» в первой встрече (1:0) в Лиссабоне, что дает ей возможность контролировать ход ответного поединка. Команда сейчас в отличной форме — в последних 10 матчах одержано восемь побед (четыре из них с крупным счетом) и зафиксированы две ничьи. В Ла Лиге «Барселона» занимает первое место, набрав 57 очков, столько же у «Реала», но у «сине-гранатовых» есть матч в запасе. Перед ответной встречей команда столкнулась с кадровыми потерями: из-за травм не сыграют Берналь, Кристенсен и Тер Штеген, а Кубарси пропустит матч из-за дисквалификации.

Несмотря на домашнее поражение (0:1), португальцы по-прежнему сохраняют шансы на выход в следующий раунд. В первой встрече команда Бруну Лаже показала достойную игру и создала много моментов, а затем быстро восстановила уверенность, разгромив «Насьонал» (3:0) в чемпионате. Однако гости столкнулись с потерями: помимо травмированного Ди Марии, из-за дисквалификации не сыграет ключевой защитник Каррерас. Его заменит Самуэль Даль, которому предстоит серьезное испытание против активного левого фланга «Барселоны».

Статистические тренды в играх «Барселоны» и «Бенфики»

«Барселона»

«Барселона» выиграла 5 из последних 6 домашних матчей в Лиге чемпионов, при этом 4 раза не пропускала.

в 7 из 9 последних матчей каталонцев в ЛЧ проходил тотал меньеш 3,5 голов.

«Бенфика»

«Бенфика» не забивала «Барселоне» в трех последних выездных встречах.

Португальцы проиграли с разницей более одного мяча только в 1 из 10 последних матчей в ЛЧ.

Мнение эксперта

эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой считает, что «Барселона» находится в более выгодном положении перед ответной встречей с «Бенфикой». В первой игре каталонцы добились победы (1:0), несмотря на раннее удаление, и вдесятером выглядели увереннее: — «Бенфика» остается в отличной форме — с января у нее лишь одна ничья, а на выходных команда уверенно победила «Насьонал» (3:0). Каталонцы же не проводили матч на этих выходных из-за трагедии в клубе. Это может повлиять на эмоциональное состояние, но команда получила больше времени на подготовку. «Барселона» даже вдесятером была сильнее, а на своем поле должна снова выиграть. Сложные эмоции могут только сплотить команду. Думаю, она снова победит с небольшим счетом. Мой выбор тут — победа «Барселоны» со счетом 2:1 за 8.60".

Ставки на матч «Барселона» — «Бенфика»

Тотал меньше 3,5 голов — 1.98.

Барселона победит всухую — 2.20.

Обе команды не забьют — 2.00.

Бенфика
0:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
5.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Estadio da Luz
Главные тренеры
Бруну Лаже
Ханс-Дитер Флик
Голы
Барселона
Рафинья
61′
Составы команд
Бенфика
1
Анатолий Трубин
3
Альваро Каррерас
73′
4
Антониу Силва
45+5′
30
Николас Отаменди
8
Фредрик Эурснес
17
Керем Актюркоглу
44
Томаш Араужу
57′
26
Самуэль Даль
10
Оркун Кекчю
84′
85
Ренату Санчеш
18
Леандру Баррейру
45′
70′
84
Жоау Регу
90+1′
14
Вангелис Павлидис
84′
9
Артур Кабрал
21
Андреас Шельдеруп
70′
19
Андреа Белотти
Барселона
25
Войцех Щенсны
2
Пау Кубарси
22′
3
Алехандро Бальде
5
Иньиго Мартинес
45+2′
23
Жюль Кунде
8
Педри
11
Рафинья
19
Ламин Ямаль
56′
7
Ферран Торрес
20
Дани Ольмо
28′
4
Рональд Араухо
21
Френки де Йонг
79′
35
Херард Мартин
9
Роберт Левандовски
79′
17
Марк Касадо
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
10
8
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
13
Угловые
4
18
Фолы
5
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти