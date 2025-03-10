Прогноз на матч «Барселона» — «Бенфика» 11 марта 2025 года: сможет ли «Бенфика» удивить?

эксперт ВсеПроСпорт.ру Александр Мостовой считает, что «Барселона» находится в более выгодном положении перед ответной встречей с «Бенфикой». В первой игре каталонцы добились победы (1:0), несмотря на раннее удаление, и вдесятером выглядели увереннее: — «Бенфика» остается в отличной форме — с января у нее лишь одна ничья, а на выходных команда уверенно победила «Насьонал» (3:0). Каталонцы же не проводили матч на этих выходных из-за трагедии в клубе. Это может повлиять на эмоциональное состояние, но команда получила больше времени на подготовку. «Барселона» даже вдесятером была сильнее, а на своем поле должна снова выиграть. Сложные эмоции могут только сплотить команду. Думаю, она снова победит с небольшим счетом. Мой выбор тут — победа «Барселоны» со счетом 2:1 за 8.60".