Прогноз на матч «Ростов» — «Зенит» 12 марта 2025 года: желто-синие остановят чемпионов?

Даже без Карпина «Ростов» продолжает играть дерзко и энергично, так что «Зениту» в предстоящем матче точно не стоит рассчитывать на легкую прогулку.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ростов» — «Зенит»
Букмекеры считают «Зенит» фаворитом предстоящего матча и предлагают коэффициент 2,13 на победу питерского клуба. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,50. Победа «Ростова» выглядит менее вероятной, на нее можно поставить с коэффициентом 3,70.
Прогноз на матч «Ростов» — «Зенит»
После ухода Карпина многие сомневались в будущем «Ростова», однако команда хорошо начала вторую часть сезона. В первых мартовских матчах игроки продемонстрировали отличную физическую готовность и пока не потерпели ни одного поражения: сыграли вничью с «Динамо» (1:1) и увезли победу из Оренбурга (2:1). В чемпионате перед южанами не стоят амбициозные задачи, поэтому Кубок России становится для них приоритетным турниром..
«Зениту» же на этой неделе предстоит более важный матч — против «Спартака» в чемпионате. Это одно из ключевых противостояний в борьбе за золото, и вряд ли петербуржцы смогут полностью отвлечься от него перед игрой в Ростове-на-Дону. В такой ситуации мотивация хозяев должна быть выше. Два предыдущих матча этих команд на берегах Дона завершились вничью (1:1, 0:0), и есть основания полагать, что при активной поддержке трибун «Ростов» вновь сможет избежать поражения.
Наш прогноз: «Ростов» не проиграет за 1,79, а также обе забьют за 1,74.
Статистические тренды в играх «Ростова» и «Зенита»
|«Ростов»
|«Зенит»
|Проиграл только 1 матч в этом Кубке России из 8.
|Выиграл 2 официальных матча из последних 6.
|Ставка «обе забьют» прошла в 4 из 5 последних матчей Кубка.
|Ставка «обе забьют» прошла в 3 последних матчах Кубка из 6.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт сайта ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко видит в этой встрече шансы для хозяев поля: «На 100% уверен, что оба клуба могут выставить на матч не всех основных игроков, потому что обоим в следующие выходные предстоят тяжелые матчи в чемпионате. У ростовчан есть шанс сыграть вничью. Поэтому можно рискнуть и предположить ничейный исход за коэффициент 4,00. Но предположу, что обе команды забьют, а у “Зенита” это сделает Ерохин, если, конечно, будет играть. Так что обе забьют за 1,78 выглядит неплохо».
Ставки на матч «Ростов» — «Зенит» 12 марта 2025 года
«Ростов» не проиграет за 1,79.
Обе забьют за 1,74.