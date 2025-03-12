Прогноз на матч «Ростов» — «Зенит» 12 марта 2025 года: желто-синие остановят чемпионов?

Эксперт сайта ВсеПроСпорт.ру Дмитрий Градиленко видит в этой встрече шансы для хозяев поля: «На 100% уверен, что оба клуба могут выставить на матч не всех основных игроков, потому что обоим в следующие выходные предстоят тяжелые матчи в чемпионате. У ростовчан есть шанс сыграть вничью. Поэтому можно рискнуть и предположить ничейный исход за коэффициент 4,00. Но предположу, что обе команды забьют, а у “Зенита” это сделает Ерохин, если, конечно, будет играть. Так что обе забьют за 1,78 выглядит неплохо».