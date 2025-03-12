Матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» 13 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Первая встреча завершилась вничью 1:1, и теперь на «Олд Траффорд» решится, кто пройдет в четвертьфинал Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» трижды выиграл дома в ЛЕ и один раз сыграл вничью. В чемпионате Англии команда Аморима вновь не удержала победу, сыграв 1:1 с «Арсеналом».
«Реал Сосьедад» переживает сложный период, проиграв 3 из 5 последних матчей. В воскресенье в Ла Лиге баски уступили «Севилье» 0:1, теперь им будет сложно пробиться в еврокубки на следующий сезон.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 13 марта 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» можно будет посмотреть на платформе Okko.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Манчестер Юнайтед»
Вратарь: Онана.
Защита: Мазрауи, де Лигт, Линделеф.
Полузащита: Далот, Каземиро, Фернандеш, Доргу.
Нападение: Зиркзее, Хойлунд, Гарначо.
«Манчестер Юнайтед» продолжает испытывать проблемы с составом. Участие Магуайра, Йоро, получившего травму с «Арсеналом», и Угарте остается под вопросом. Кроме того, команде не смогут помочь еще восемь игроков.
«Реал Сосьедад»
Вратарь: Ремиро.
Защита: Арамбуру, Субельдия, Агерд, Муньос.
Полузащита: Мендес, Туррьентес, Субименди.
Нападение: Кубо, Ойарсабаль, Барренечеа.
У «Реала» в лазарете несколько игроков. Самая ощутимая потеря — 22-летний хорват Лука Сучич, ключевая фигура в центре поля. Также сказывается отсутствие защитника Пачеко. Российский полузащитник Захарян вернулся к тренировкам с командой после травмы.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Главным арбитром встречи назначен француз Бенуа Бастьен.