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Матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» 13 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» встретятся в ответном матче ⅛ финала Лиги Европы.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Первая встреча завершилась вничью 1:1, и теперь на «Олд Траффорд» решится, кто пройдет в четвертьфинал Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» трижды выиграл дома в ЛЕ и один раз сыграл вничью. В чемпионате Англии команда Аморима вновь не удержала победу, сыграв 1:1 с «Арсеналом».

«Реал Сосьедад» переживает сложный период, проиграв 3 из 5 последних матчей. В воскресенье в Ла Лиге баски уступили «Севилье» 0:1, теперь им будет сложно пробиться в еврокубки на следующий сезон.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 13 марта 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» можно будет посмотреть на платформе Okko.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Манчестер Юнайтед»

Вратарь: Онана.

Защита: Мазрауи, де Лигт, Линделеф.

Полузащита: Далот, Каземиро, Фернандеш, Доргу.

Нападение: Зиркзее, Хойлунд, Гарначо.

«Манчестер Юнайтед» продолжает испытывать проблемы с составом. Участие Магуайра, Йоро, получившего травму с «Арсеналом», и Угарте остается под вопросом. Кроме того, команде не смогут помочь еще восемь игроков.

«Реал Сосьедад»

Вратарь: Ремиро.

Защита: Арамбуру, Субельдия, Агерд, Муньос.

Полузащита: Мендес, Туррьентес, Субименди.

Нападение: Кубо, Ойарсабаль, Барренечеа.

У «Реала» в лазарете несколько игроков. Самая ощутимая потеря — 22-летний хорват Лука Сучич, ключевая фигура в центре поля. Также сказывается отсутствие защитника Пачеко. Российский полузащитник Захарян вернулся к тренировкам с командой после травмы.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Главным арбитром встречи назначен француз Бенуа Бастьен.