Матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» 13 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Первая встреча завершилась вничью 1:1, и теперь на «Олд Траффорд» решится, кто пройдет в четвертьфинал Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» трижды выиграл дома в ЛЕ и один раз сыграл вничью. В чемпионате Англии команда Аморима вновь не удержала победу, сыграв 1:1 с «Арсеналом».