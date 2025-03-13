Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» 13 марта 2025 года: все решит один гол

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор уверен в команде Аморима: «У “МЮ” будет преимущество своего поля при поддержке трибун. К тому же клуб сейчас более-менее в хорошем эмоциональном состоянии. А вот у “Реал Сосьедада” три поражения подряд, если не брать игру с “Манчестер Юнайтед”. Я думаю, что англичане в этом матче фавориты и одержат победу уже в основное время».