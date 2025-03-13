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Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» 13 марта 2025 года: все решит один гол

«Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» решат, кто пройдет дальше по турниру.

Андрей Монид
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Манчестер Юнайтед» провалил этот сезон — команда идет внизу таблицы АПЛ. Однако сейчас манкунианцы потихоньку выходят из кризиса — хорошее выступление в Лиге Европы может скрасить сезон. «Реал Сосьедад» ни на что не претендует в Ла Лиге, а последние четыре игры идет без побед.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»

Букмекеры видят фаворитом встречи «Юнайтед» и дают коэффициент на его победу в основное время 1,95. Ничья оценивается в 3,40, а успех «Сосьедада» — в 4,70. На голевую феерию в матче надежд мало: тотал меньше 2,5 можно взять за 1,65.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»

«Юнайтед» неплохо выглядел в первом матче с «Сосьедадом» (1:1). Англичане создавали больше моментов и контролировали игру. Остроты было много у ворот испанцев и в первом, и во втором тайме, но не хватало реализации моментов. Эта же проблема была и в воскресенье с «Арсеналом», там тоже все закончилось со счетом 1:1.

Футбол
Лига Европы 2024/2025
1/8 финала, 13.03.2025, 23:00
Манчестер Юнайтед
-
Реал Сосьедад
-

Подводит «Манчестер» основной нападающий Хейлунд, в 2025-м он не забивает уже 15 матчей. Заменить его может только Зиркзее — форвард играет более результативно, но ситуацию кардинально не меняет. Вся надежда только на Фернандеша, португалец стабильно создает опасность у чужих ворот.

«Реал Сосьедад» в первой игре выглядел хуже и только ближе к концу встречи начал напрягать соперника. У басков тяжелый календарь: пришлось играть подряд с «Реалом», «Барселоной», «Ман Юнайтед» и «Севильей». На матч в Англии у «Сосьедада» может просто не остаться сил. Хотя игра вторым номером против нынешнего «Манчестера» может сработать.

Наш прогноз на ответный матч: «обе команды забьют — нет» за 1,78. Если есть желание рискнуть, то можно поставить на тотал меньше 0,5 в первом тайме — за 2,60.

Статистические тренды в играх «Манчестер Юнайтед» и «Реала Сосьедада»

«Манчестер Юнайтед»
«Реал Сосьедад»
Не уходит без голов в 5 матчах подряд.
Не выигрывает 4 матча подряд.
Ставка «обе забьют» проходят в 5 матчах подряд.
Забил лишь раз за 4 последние игры.

Мнение эксперта: шансы на победу

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор уверен в команде Аморима: «У “МЮ” будет преимущество своего поля при поддержке трибун. К тому же клуб сейчас более-менее в хорошем эмоциональном состоянии. А вот у “Реал Сосьедада” три поражения подряд, если не брать игру с “Манчестер Юнайтед”. Я думаю, что англичане в этом матче фавориты и одержат победу уже в основное время».

Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» 13 марта 2025 года

Обе забьют — нет за 1,78.

Тотал меньше 0,5 в первом тайме за 2,60.