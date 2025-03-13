Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» 13 марта 2025 года: все решит один гол

«Манчестер Юнайтед» провалил этот сезон — команда идет внизу таблицы АПЛ. Однако сейчас манкунианцы потихоньку выходят из кризиса — хорошее выступление в Лиге Европы может скрасить сезон. «Реал Сосьедад» ни на что не претендует в Ла Лиге, а последние четыре игры идет без побед.
Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»
Букмекеры видят фаворитом встречи «Юнайтед» и дают коэффициент на его победу в основное время 1,95. Ничья оценивается в 3,40, а успех «Сосьедада» — в 4,70. На голевую феерию в матче надежд мало: тотал меньше 2,5 можно взять за 1,65.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»
«Юнайтед» неплохо выглядел в первом матче с «Сосьедадом» (1:1). Англичане создавали больше моментов и контролировали игру. Остроты было много у ворот испанцев и в первом, и во втором тайме, но не хватало реализации моментов. Эта же проблема была и в воскресенье с «Арсеналом», там тоже все закончилось со счетом 1:1.
Подводит «Манчестер» основной нападающий Хейлунд, в 2025-м он не забивает уже 15 матчей. Заменить его может только Зиркзее — форвард играет более результативно, но ситуацию кардинально не меняет. Вся надежда только на Фернандеша, португалец стабильно создает опасность у чужих ворот.
«Реал Сосьедад» в первой игре выглядел хуже и только ближе к концу встречи начал напрягать соперника. У басков тяжелый календарь: пришлось играть подряд с «Реалом», «Барселоной», «Ман Юнайтед» и «Севильей». На матч в Англии у «Сосьедада» может просто не остаться сил. Хотя игра вторым номером против нынешнего «Манчестера» может сработать.
Наш прогноз на ответный матч: «обе команды забьют — нет» за 1,78. Если есть желание рискнуть, то можно поставить на тотал меньше 0,5 в первом тайме — за 2,60.
Статистические тренды в играх «Манчестер Юнайтед» и «Реала Сосьедада»
|«Манчестер Юнайтед»
|«Реал Сосьедад»
|Не уходит без голов в 5 матчах подряд.
|Не выигрывает 4 матча подряд.
|Ставка «обе забьют» проходят в 5 матчах подряд.
|Забил лишь раз за 4 последние игры.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор уверен в команде Аморима: «У “МЮ” будет преимущество своего поля при поддержке трибун. К тому же клуб сейчас более-менее в хорошем эмоциональном состоянии. А вот у “Реал Сосьедада” три поражения подряд, если не брать игру с “Манчестер Юнайтед”. Я думаю, что англичане в этом матче фавориты и одержат победу уже в основное время».
Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» 13 марта 2025 года
Обе забьют — нет за 1,78.
Тотал меньше 0,5 в первом тайме за 2,60.