Прогноз на матч Андреева — Свитолина 13 марта 2025 года: сложный тест для Мирры

Также Элина после энергозатратного матча с Пегулой (три партии, паузы из-за дождя) наверняка сделает ставку на первый сет. Если Свитолина в нем уступит, то уже вряд ли остановит юную, полную сил россиянку, которая все свои матчи в Индиан-Уэллсе выиграла быстро. Так что ожидаем не только упорный матч с множеством ошибок и нервов, но и упорную борьбу в первом сете.