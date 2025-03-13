Прогноз на матч Андреева — Свитолина 13 марта 2025 года: сложный тест для Мирры

В США продолжается престижный теннисный турнир WTA 1000 с призовым фондом 9,7 миллиона долларов. Сегодня в четвертьфинале нас ждёт яркое противостояние: россиянка Мирра Андреева встретится с представительницей Украины Элиной Свитолиной.
Коэффициенты букмекеров на матч Андреева — Свитолина
Букмекеры считают фаворитом в этом матче российскую теннисистку. На победу 17-летней Андреевой можно поставить за 1,45. Успех 30-летней Свитолины оценивается в 2,90. Тотал меньше 21,5 геймов идёт за 1,87.
Прогноз на матч Андреева — Свитолина
Мирра в последнее время просто великолепна. 9 побед подряд, титул на «тысячнике» в Дубае — яркое тому подтверждение. И Андреева обыгрывает не абы кого, а топовых теннисисток. Рыбакину в предыдущем круге Индиан-Уэллса россиянка вообще смела с корта — 6:1, 6:2. Логично, что в такой форме Мирра идет фаворитом в предстоящей игре. Но не все так просто.
Свитолина сейчас тоже в полном порядке. Элина впервые за 4 года вышла в четвертьфинал «тысячника». Притом вышла неожиданно и ярко: обыграла хозяйку кортов, 4-ю ракетку мира Пегулу. Первый сет закончился в пользу Джессики 7:5. Но затем Свитолина выдала два сумасшедших сета, разгромив Пегулу 6:2, 6:1. Фирменный стиль Свитолины «тащить все на задней линии и резко контратаковать» принес успех. Матч несколько раз прерывали из-за дождя, но это не помешало Элине одержать впечатляющую победу.
Матч ожидается крайне эмоциональным. Пусть Андреева и фаворит, но Свитолина будет биться до последнего. Стилистически Элина — не самый удобный для Мирры соперник. Украинка наверняка навяжет россиянке вязкий теннис, длинные розыгрыши и много игры на задней линии. Свитолина умеет разбивать игровой ритм соперниц, и любимый атакующий теннис Андреевой будет показать тяжело.
Также Элина после энергозатратного матча с Пегулой (три партии, паузы из-за дождя) наверняка сделает ставку на первый сет. Если Свитолина в нем уступит, то уже вряд ли остановит юную, полную сил россиянку, которая все свои матчи в Индиан-Уэллсе выиграла быстро. Так что ожидаем не только упорный матч с множеством ошибок и нервов, но и упорную борьбу в первом сете.
Наш прогноз: минимальная фора +1,5 на Свитолину в первом сете за 2,15 и тотал больше 21,5 в матче за 1,93.
Статистические тренды в играх Андреевой и Свитолиной
|Андреева
|Свитолина
|Победная серия Мирры достигла 9 матчей.
|Допустила 7 двойных ошибок в игре с Пегулой.
|Ставка "тотал больше 21,5 геймов" прошла в 2 из 5 последних матчей.
|Ставка "тотал больше 21,5 геймов" прошла в 3 матчах из 5 последних.
Ставки на матч Андреева — Свитолина 13 марта 2025 года
Тотал больше 21,5 за 1,93.
Победа Свитолиной в первом сете с форой +1,5 за 2,15.