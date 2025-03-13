Прогноз на матч Фис — Медведев 13 марта 2025 года: сенсациям тут не место

В Индиан-Уэллсе в самом разгаре турнир ATP 1000, где один из фаворитов — россиянин Даниил Медведев. Сегодня в четвертьфинале он сыграет с представителем Франции, 21-й ракеткой мира Артуром Фисом.
Коэффициенты букмекеров на матч Фис — Медведев
В Данииле букмекеры совсем не сомневаются. На победу Медведева коэффициент небольшой — 1,35. А вот победа Фиса оценивается в 3,45. Тотал больше 21,5 геймов идет за 1,93.
Прогноз на матч Фис — Медведев
Россиянин в этом году не изменяет себе: больших титулов нет, но выступает Даниил стабильно и держится на 6-м месте рейтинга ATP. В Индиан-Уэллсе Медведев отдал всего 8 геймов за три матча. Есть одно «но» — его вторая встреча продолжалась… 10 минут. Алекс Микельсен после двух геймов снялся из-за проблем с желудком. Зато Томми Пола Даниил вынес без вариантов — 6:4, 6:0. И это с соперником, который кому угодно умеет доставить проблемы.
Фису в Индиан-Уэллсе предрекали вылет уже во втором круге, но Артур сумел обыграть 16-ю ракетку мира Музетти. А вот три сета с Гироном настораживают. Фис, как и его удар справа, хорош, но крайне нестабилен.
Француз не смотрится человеком, способным остановить Даню. Да, Фис умеет почти все на корте — от мощного форхенда до слайсов, изматывающих соперника. Но Артур пока не на том уровне стабильности, чтобы создать Медведеву серьезные трудности. Если Даниил не будет штамповать двойные ошибки, то пары брейков россиянину вполне хватит для уверенного прохода дальше. Берем победу Медведева в двух сетах за 1,95 и фору −3,5 за 1,73.
Статистические тренды в играх Фиса и Медведева
|Фис
|Медведев
|Француз впервые в сезоне выиграл 3 матча подряд.
|В матче с Полом выполнил 8 эйсов и совершил 4 двойные ошибки.
|Взял лишь 6 геймов в единственной встрече с Медведевым (4:6, 2:6) в 2023-м.
|Победа над Полом стала первой для Даниила против соперника из топ-20 рейтинга в 2025 году.
Ставки на матч Фис — Медведев 13 марта 2025 года
Победа Медведева с форой −1,5 по сетам за 1,95.
Победа Медведева с форой −3,5 по геймам за 1,73.