Прогноз на матч Фис — Медведев 13 марта 2025 года: сенсациям тут не место

Россиянин в этом году не изменяет себе: больших титулов нет, но выступает Даниил стабильно и держится на 6-м месте рейтинга ATP. В Индиан-Уэллсе Медведев отдал всего 8 геймов за три матча. Есть одно «но» — его вторая встреча продолжалась… 10 минут. Алекс Микельсен после двух геймов снялся из-за проблем с желудком. Зато Томми Пола Даниил вынес без вариантов — 6:4, 6:0. И это с соперником, который кому угодно умеет доставить проблемы.