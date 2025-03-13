Прогноз на матч «Атлетик» — «Рома» 13 марта 2025 года: Шомуродов закрутил интригу

Букмекеры видят фаворитом на победу в ответном матче «Атлетик»: он играет дома, и ему нужно ликвидировать отставание в один мяч. Коэффициент на победу клуба Ла Лиги составляет 1,93, а на еще один выигрыш команды из Серии А — 4,30. Даже ничья вероятнее — 3,70. Однако на выход в четвертьфинал расклад совсем другой: поставить на «Рому» предлагают за 1,63, а на «Атлетик» — за 2,34. Большого числа забитых мячей в игре не ждут, судя по тоталу меньше 2,5 за 1,78.