Прогноз на матч «Атлетик» — «Рома» 13 марта 2025 года: Шомуродов закрутил интригу

На общем этапе Лиги Европы «Атлетик» оказался одним из лучших. Баски финишировали на втором месте из 36, вровень с другим римским клубом «Лацио», проиграв лишь один матч из восьми и один раз сыграв вничью, как раз с «Ромой» в гостях в 1-м туре (1:1). «Рома» отстала от своего нынешнего соперника на 7 очков, став 15-й, поэтому «Атлетик» напрямую вышел в ⅛ финала, а римляне отправились в стыковой раунд.
Там подопечным Раньери достался опытный еврокубковый боец в лице «Порту», но «волки» справились с «драконами». В гостях была зафиксирована ничья 1:1, а на «Стадио Олимпико» «Рома» победила 3:2 в увлекательной перестрелке. По игре итальянский клуб был лучше оппонента в обеих встречах и заслужил выход в следующую стадию.
На этот раз римляне первый матч провели дома. В практически равной игре команда Вальверде забила первой, на 50-й минуте отличился Иньяки Уильямс, но Анхелиньо быстро сравнял, а спасителем «Ромы» стал экс-ростовчанин Шомуродов, который забил победный гол на третьей добавленной минуте, вскоре после удаления в составе гостей.
Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетик» — «Рома»
Букмекеры видят фаворитом на победу в ответном матче «Атлетик»: он играет дома, и ему нужно ликвидировать отставание в один мяч. Коэффициент на победу клуба Ла Лиги составляет 1,93, а на еще один выигрыш команды из Серии А — 4,30. Даже ничья вероятнее — 3,70. Однако на выход в четвертьфинал расклад совсем другой: поставить на «Рому» предлагают за 1,63, а на «Атлетик» — за 2,34. Большого числа забитых мячей в игре не ждут, судя по тоталу меньше 2,5 за 1,78.
Прогноз на матч «Атлетик» — «Рома»
Еще недавно казалось, что в этой паре предпочтительнее «Атлетик». Команда из Бильбао в Испании — лучшая после большой тройки («Барса», «Реал», «Атлетико»), обладает хорошим составом и управляется авторитетным тренером Вальверде. Несомненным преимуществом для плей-офф является ответный матч дома. На «Сан-Мамесе» «Атлетик» может справиться вообще с любым соперником, даже грандом. Кстати, финал нынешней Лиги Европы пройдет именно там — это тоже мотивация для басков идти до конца.
Для «Ромы» сезон начался катастрофически. На поле и в офисе клуба творился полный бардак, клуб стремительно поменял двух тренеров, каждый раз со скандалом, а потом команду согласился в третий раз взять пенсионер Раньери, который вроде бы уже собрался на покой. Уговорить 73-летнего специалиста, звездным часом которого стал чемпионский титул в АПЛ с «Лестером», удалось на условии, что он отработает только до конца сезона, а затем займет административную должность в клубе.
Казалось, это не очень хороший вариант, в прежние годы с Раньери «Рома» особенно звезд с неба не хватала, но он постепенно добился главного — стабильности. Сейчас у команды 6 побед подряд, рекорд сезона, седьмое место в Серии А, и еще есть шансы побороться за зону еврокубков.
Это уже третий матч этих соперников в Лиге Европы, оба раза по xG «Атлетик» был острее, но пока не смог выиграть: ничья в общем раунде, а теперь и поражение из-за шального гола Шомуродова на последних секундах. У «Ромы» сейчас хорошая форма. Наконец-то здоров Дибала, и дела пошли на лад, а у «Атлетика» с неудачи против «Атлетико» началось что-то похожее на мини-кризис: два поражения подряд и домашняя ничья с «Мальоркой».
Но в еврокубках дома «Атлетик» могуч. Хороший момент для очной встречи, потому что соперники как раз разыгрались в атаке, «Атлетик» полезет забивать, чтобы отыграть отставание в один мяч, а «Рома» очень неплохо играет в гостях и чаще всего один гол, но все время забивает.
Наш прогноз на игру: «обе забьют — да» за 1,91. Также за более высокий коэффициент можно взять ничью — за 3,70.
Статистические тренды в играх «Атлетика» и «Ромы»
|«Атлетик»
|«Рома»
|В 12 из 15 последних домашних матчей в Лиге Европы побеждал в основное время.
|Забила в 5 из 7 последних матчах Лиги Европы в гостях.
|Не уходит с поля без забитых голов в 17 подряд матчах в рамках Лиги Европы.
|Впервые за неровный сезон выдала стабильно успешный отрезок, выиграв 6 матчей подряд во всех турнирах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Алхазов выбрал ставку с коэффициентом 1,91: «Рома» заводная. Пауло Дибала переживает вторую молодость. Хорошо, что он здоров. Что творит Шомуродов в Лиге Европы? Узбекский шах. Нико Уильямс, наконец-то, спустя полгода после чемпионата Европы, разыгрался — забил трижды в последних четырех матчах. И брат Иньяки от него не отстает. Еще и Сансет встанет на ноги — лучший игрок «Атлетика» в этом сезоне. Предлагаю ставку разумную, с хорошим коэффициентом — «обе забьют».
Ставки на матч «Атлетик» — «Рома» 13 марта 2025 года
«Обе забьют — да» за 1,91.
Ничья за 3,70.