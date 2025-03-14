Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» 15 марта 2025 года: битва за выживание в РПЛ

В первом круге «Динамо» выиграло в Самаре 1:0. Махачкалинцы забили после вброса аута, а потом отбились от атак волжан. В этом матче мы тоже вряд ли увидим много голов. Выбираем «обе забьют — нет» за 1,70 и тотал меньше 2 за 1,88. Также в таких матчах часто бывает много борьбы и нарушений. Еще один вариант — тотал фолов больше 23,5 за 2,00.