Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» 15 марта 2025 года: битва за выживание в РПЛ

Обе команды ведут борьбу за сохранение места в РПЛ на следующий сезон. И набор очков им пока дается с трудом. Махачкалинцы хотят реабилитироваться после 0:4 от московского «Динамо», а «Крылья Советов» после 0:2 с «Акроном».
Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»
Букмекеры ожидают равный матч, но небольшое преимущество отдают махачкалинской команде. Шансы на победу «Динамо» оцениваются коэффициентом 2,42. На ничью можно поставить за 3,10, победа «Крыльев Советов» чуть менее вероятна — 3,50.
Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»
Махачкалинцы выбыли из Кубка России, проиграв «Локомотиву» 1:2, теперь все силы будут брошены на то, чтобы сохранить место в элите российского футбола. С начала сезона клуб набрал 18 очков в 20 турах, при этом забил всего 12 (!) мячей. Команду Биджиева спасает только организованная игра в обороне, «Динамо» пропустило лишь 22 гола.
«Крылья Советов» лихорадит весь сезон. В конце 2024-го самарцы обыграли «Ахмат» и «Зенит», а в 2025-м они набрали только одно очко в двух турах благодаря ничьей с «Краснодаром» (1:1). «Крылья» по-прежнему занимают 10-е место, набрав 19 очков, но внизу турнирной таблицы все стало гораздо плотнее.
Самарцы обновили атаку, тут теперь снова есть связка Зиньковский — Сергеев. С «Акроном» команда Осинькина создала много моментов, но подвела реализация. А вот слабая игра в обороне остается серьезной проблемой — «Крылья» пропустили 32 гола.
В первом круге «Динамо» выиграло в Самаре 1:0. Махачкалинцы забили после вброса аута, а потом отбились от атак волжан. В этом матче мы тоже вряд ли увидим много голов. Выбираем «обе забьют — нет» за 1,70 и тотал меньше 2 за 1,88. Также в таких матчах часто бывает много борьбы и нарушений. Еще один вариант — тотал фолов больше 23,5 за 2,00.
Статистические тренды в играх «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»
|«Динамо» Махачкала
|«Крылья Советов»
|Ставка "тотал меньше 2,5" сыграла в 16 матчах РПЛ из 20.
|10 матчей подряд в РПЛ пропускет хотя бы 1 мяч.
|Тотал фолов больше 23,5 прошел в 3 последних официальных матчах.
|Ставка "тотал меньше 2,5" сыграла в обоих матчах в 2025 году.
Ставки на матч «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» 15 марта 2025 года
«Обе забьют — нет» за 1,70.
Тотал меньше 2 за 1,88.
Тотал фолов больше 23,5 за 2,00.