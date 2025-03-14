Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» Москва 15 марта 2025 года: дерби порадует голами

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор ждет результативную игру от команд: «Атакующий потенциал у “Локомотива” очень большой, и они должны его использовать, учитывая, что динамовцы постоянно пропускают. А “Динамо” где-то воспользуется отсутствием Баринова и как минимум гол забьет. Первый прогноз — обе команды забьют и тотал матча больше 2,5. Второй прогноз — “Локомотив” забьет больше 1,5 гола. Третий прогноз — голы в обоих таймах — да. И четвертый мой прогноз — чистая победа “Локомотива”».