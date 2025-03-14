Матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл» 16 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

За последние 8 лет «Ньюкасл» так и не смог выиграть у «Ливерпуля». В 15 очных встречах мерсисайдцы одержали 12 побед, а еще трижды команды расходились миром. Получится ли у «сорок» изменить этот привычный сценарий? Скоро узнаем.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 16 марта 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Ливерпуль»
Вратарь: Келлехер.
Защита: Куанса, ван Дейк, Конате, Робертсон.
Полузащита: Макаллистер, Гравенберх, Собослаи.
Нападение: Салах, Жота, Диас.
«Ливерпуль» потерял Александра-Арнольда в матче с «ПСЖ». Также из-за травмы не сыграют Брэдли и Джо Гомес.
«Ньюкасл»
Вратарь: Поуп.
Защита: Ливраменто, Шер, Берн, Триппьер.
Полузащита: Жоэлинтон, Тонали, Гимараэс.
Нападение: Мерфи, Исак, Барнс.
Энтони Гордон пропустит финал Кубка лиги из-за дисквалификации после удаления в игре с «Брайтоном». Также не сыграют травмированные Ботман, Ласселлс и Холл.
Где проходит футбольный матч
Финал Кубка лиги пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Главным арбитром встречи назначен Джон Брукс.