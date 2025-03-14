Матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл» 16 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

За последние 8 лет «Ньюкасл» так и не смог выиграть у «Ливерпуля». В 15 очных встречах мерсисайдцы одержали 12 побед, а еще трижды команды расходились миром. Получится ли у «сорок» изменить этот привычный сценарий? Скоро узнаем.