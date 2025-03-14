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Матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл» 16 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» встретятся в финале Кубка английской лиги.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

За последние 8 лет «Ньюкасл» так и не смог выиграть у «Ливерпуля». В 15 очных встречах мерсисайдцы одержали 12 побед, а еще трижды команды расходились миром. Получится ли у «сорок» изменить этот привычный сценарий? Скоро узнаем.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 16 марта 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Ливерпуль»

Вратарь: Келлехер.

Защита: Куанса, ван Дейк, Конате, Робертсон.

Полузащита: Макаллистер, Гравенберх, Собослаи.

Нападение: Салах, Жота, Диас.

«Ливерпуль» потерял Александра-Арнольда в матче с «ПСЖ». Также из-за травмы не сыграют Брэдли и Джо Гомес.

«Ньюкасл»

Вратарь: Поуп.

Защита: Ливраменто, Шер, Берн, Триппьер.

Полузащита: Жоэлинтон, Тонали, Гимараэс.

Нападение: Мерфи, Исак, Барнс.

Энтони Гордон пропустит финал Кубка лиги из-за дисквалификации после удаления в игре с «Брайтоном». Также не сыграют травмированные Ботман, Ласселлс и Холл.

Где проходит футбольный матч

Финал Кубка лиги пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Главным арбитром встречи назначен Джон Брукс.