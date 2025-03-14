Матч «Атлетико» — «Барселона» 16 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

После ответных матчей ⅛ финала Лиги чемпионов настроение у соперников абсолютно разное. «Барселона» без особых проблем прошла в четвертьфинал, обыграв «Бенфику». А вот «Атлетико» пережил разочарование, уступив «Реалу» в серии пенальти.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Барселона» можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ», «Кинопоиске» и Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 16 марта 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
«Атлетико»
Вратарь: Облак.
Защита: Молина, Хименес, Лангле, Рейнилду.
Полузащита: Симеоне, Де Поль, Барриос, Галлахер.
Нападение: Гризманн, Альварес.
У «Атлетико» матч пропустят Коке (травма) и Корреа (дисквалификация).
«Барселона»
Вратарь: Шченсны.
Защита: Кунде, Араухо, Кубарси, Бальде.
Полузащита: Педри, де Йонг, Ольмо.
Нападение: Ямаль, Левандовски, Рафинья.
«Барселона» не может рассчитывать на тер Стегена и Берналя, которые надолго выбыли из-за травм. Участие в игре защитника Мартинеса находится под вопросом.
Где проходит футбольный матч
Встреча состоится на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в столице Испании. Главным арбитром матча назначен Рикардо де Бургос.