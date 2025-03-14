Матч «Атлетико» — «Барселона» 16 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

После ответных матчей ⅛ финала Лиги чемпионов настроение у соперников абсолютно разное. «Барселона» без особых проблем прошла в четвертьфинал, обыграв «Бенфику». А вот «Атлетико» пережил разочарование, уступив «Реалу» в серии пенальти.