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Матч «Атлетико» — «Барселона» 16 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

В 28-м туре чемпионата Испании сойдутся два претендента на титул — «Барселона» и «Атлетико».

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

После ответных матчей ⅛ финала Лиги чемпионов настроение у соперников абсолютно разное. «Барселона» без особых проблем прошла в четвертьфинал, обыграв «Бенфику». А вот «Атлетико» пережил разочарование, уступив «Реалу» в серии пенальти.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Барселона» можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ», «Кинопоиске» и Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 16 марта 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

«Атлетико»

Вратарь: Облак.

Защита: Молина, Хименес, Лангле, Рейнилду.

Полузащита: Симеоне, Де Поль, Барриос, Галлахер.

Нападение: Гризманн, Альварес.

У «Атлетико» матч пропустят Коке (травма) и Корреа (дисквалификация).

«Барселона»

Вратарь: Шченсны.

Защита: Кунде, Араухо, Кубарси, Бальде.

Полузащита: Педри, де Йонг, Ольмо.

Нападение: Ямаль, Левандовски, Рафинья.

«Барселона» не может рассчитывать на тер Стегена и Берналя, которые надолго выбыли из-за травм. Участие в игре защитника Мартинеса находится под вопросом.

Где проходит футбольный матч

Встреча состоится на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в столице Испании. Главным арбитром матча назначен Рикардо де Бургос.