Прогноз на матч Андреева — Швентек 15 марта 2025 года: Мирра не обыграет Игу второй раз подряд

Но Швентек готова это сделать. Да, в Дубае Мирра на пути к титулу одолела Игу. Это была вторая победа россиянки над теннисисткой топ-2 — в прошлом году на «Ролан Гаррос» Андреева выбила из турнира Соболенко. Но в Индиан-Уэллсе Швентек пока безупречна и хвалит все: от мячей и кортов до собственной команды. При этом после поражения от Андреевой в Дубае Ига назвала мячи «картошкой», жалуясь на их «ужасное качество». Теперь же Швентек отлично чувствует себя именно в условиях Индиан-Уэллса.