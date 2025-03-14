Прогноз на матч Андреева — Швентек 15 марта 2025 года: Мирра не обыграет Игу второй раз подряд

В американском Индиан-Уэллсе на финишную прямую выходит престижный теннисный турнир WTA 1000. Сегодня в 02:00 по Москве юная россиянка Мирра Андреева попробует выйти в финал. Для этого ей надо пройти вторую ракетку мира, Игу Швентек из Польши.
Коэффициенты букмекеров на матч Андреева — Швентек
Небольшим фаворитом матча идет Швентек. Коэффициент на ее победу — 1,60. Если вы верите в Андрееву, то можете поставить на успех россиянки с коэффициентом 2,55. Тотал больше 21,5 геймов оценивается в 1,93.
Прогноз на матч Андреева — Швентек
17-летнюю россиянку можно и нужно хвалить по миллиону причин, главная из которых проста — 10 (!) побед подряд. После блестящего титула на «тысячнике» в Дубае Андреева продолжает не замечать соперниц. В Индиан-Уэллсе Мирра уверенно прошла Грачеву, Таусон, Рыбакину и Свитолину. Не отдав при этом ни сета.
У Мирры получается примерно все: подача летит лучше, чем в прошлом году, форхенд работает исправно, в обороне наш вундеркинд готова терпеть и отлично передвигается. Логично, что Андреева обыгрывает теннисисток разных стилей — пока Мирру не может остановить никто.
Но Швентек готова это сделать. Да, в Дубае Мирра на пути к титулу одолела Игу. Это была вторая победа россиянки над теннисисткой топ-2 — в прошлом году на «Ролан Гаррос» Андреева выбила из турнира Соболенко. Но в Индиан-Уэллсе Швентек пока безупречна и хвалит все: от мячей и кортов до собственной команды. При этом после поражения от Андреевой в Дубае Ига назвала мячи «картошкой», жалуясь на их «ужасное качество». Теперь же Швентек отлично чувствует себя именно в условиях Индиан-Уэллса.
Так что, с сожалением, предлагаем все же поставить на победу Иги. Да, Мирра невероятна, но ей по-прежнему 17, и в таком возрасте сохранять топовый уровень 11 матчей подряд очень сложно. А Швентек редко проигрывает дважды подряд одной сопернице, она дотошно изучает любое свое поражение.
Если Швентек не начнет сильно стрессовать (что с ней бывает регулярно), то одолеет Мирру. Но матч наверняка будет напряженный — обе теннисистки хороши на приеме и будут сильно рисковать, потому предлагаем еще заиграть ставку на тотал больше брейкпоинтов.
Статистические тренды в играх Андреевой и Швентек
|Андреева
|Швентек
| Счёт в личных встречах 1:1. Мирра выиграла только что в Дубае, Ига выиграла в 2024-м в Цинциннати.
|Ига 4-й год подряд выходит минимум в полуфинал Индиан-Уэллса, 2 раза брала здесь титул.
|В матче со Свитолиной было 16 брейкпоинтов за 2 сета. Мирра отыграла 5 из 6 у соперницы.
|Победила 10 раз подряд в Индиан-Уэллсе, считая прошлый год. В этих матчах Ига 5 раз выигрывала сет всухую.
Ставки на матч Андреева — Швентек 15 марта 2025 года
Победа Швентек за 1,60.
Тотал больше брейкпоинтов 14,5 за 1,85.