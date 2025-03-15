Прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал» 15 марта 2025 года: хватит ли Мадриду сил после ЛЧ

Этот тур очень важен для «Реала», потому что в нем встретятся друг с другом его прямые конкуренты за чемпионский титул «Барселона» и «Атлетико». Чтобы извлечь из календаря максимум пользы, накануне центральной игры тура «сливочным» обязательно надо победить самим в гостях «Вильярреал», но это не так уже просто сделать.
Работа тренера Марселино в «Вильярреале» подвергается критике (как можно проигрывать «Алавесу», если хочешь быть в топ-4?), но 5-е место в таблице — тоже достойно. У «Вильярреала» еще в запасе перенесенный из-за дождей матч с не самым сильным «Эспаньолом», и в случае успеха до зоны Лиги чемпионов останется два очка. За это «желтая сумбарина» сегодня и бьется.
Конечно, «Реал» намного сильнее, даже в гостях, но соперник может извлечь выгоду из более свободного календаря. Еврокубков у «Вильярреала» в этом сезоне нет, из Кубка команда уже вылетела, остается только Ла Лига. А дружина Карло Анчелотти всего три дня назад на зубах и везении вытащила тяжелейшую битву с «Атлетико» в Лиге чемпионов, после которой «Чоло» Симеоне как раз и находил утешение в том, что «зато мы их помучили». И это правда. Где Анчелотти брать силы на доминирование над свежим, дерзким и достаточно умелым «Вильярреалом»? И дать отдохнуть кому-то из лидеров на этом выезде точно не рекомендуется.
Коэффициенты букмекеров на матч «Вильярреал» — «Реал»
Фаворитом встречи является «Реал», но букмекеры ждут непростой для королевского клуба матч. Коэффициент на победу Мадрида составляет 2,17. Выигрыш хозяев принесет поставившему на «Вильярреал» игроку увеличение ставки в 3,05 раза, ничья оценивается в 3,85. Забитых мячей, скорее всего, будет не меньше трех. Коэффициент на тотал больше 2,5 низкий — 1,48. Любопытно, что букмекеры практически уверены в том, что мадридский «Реал» пропустит — тотал «Вильярреала» больше 0,5 установлен на отметке 1,22. И, разумеется, забьет — 1,14.
Прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал»
В первом круге «Реал» обыграл «Вильярреалом» со счетом 2:0 благодаря голам дальними ударами в исполнении Винисиуса и Вальверде. И это было вообще не по игре. «Желтая подводная лодка» как минимум наиграла тогда на ничью, если не на гостевую победу. Но это немножко ушло в тень и забылось, потому что главное событие того матча — жуткая и обидная травма на предпоследней минуте одного из героев предыдущей Лиги чемпионов и Евро-2024 Дани Карвахаля. Бедняге сочувствовали всей Испанией и миром.
Предыдущая очная встреча команд в городе-спутнике Кастельона стала одним из ярчайших матчей всего испанского сезона — к перерыву «Реал» комфортно вел со счетом 4:1, но умудрился упустить победу. 4:4 с невероятным покером норвежца Серлота, который три дня назад уже в составе «Атлетико» забить «Реалу» не смог, только реализовал послематчевый пенальти.
Подводя итоги: измученному 120 минутами против «Атлетико» «Реалу» сулят проблемы на «Ла Серамике», где королевскому клубу часто бывает тяжело. Марселино точно потребует от своей команды высокого темпа, особенно ближе к концу игры. В этом шанс взять очки.
Наш прогноз на игру: двойной шанс «Вильярреала» и «обе забьют — да» за 2,45. А если все-таки не хотите ставить против Мбаппе и Винисиуса, но также готовы рискнуть, можно взять тотал больше 3,5 за 2.16, уж больно много мячей вынимали вратари из сетки в предыдущие встречи этих команд в Вильярреале.
Статистические тренды в играх «Вильярреала» и «Реала»
|«Вильярреал»
|«Реал»
|Не проигрывал в 4 предыдущих матчах дома
|Не смог обыграть "Вильярреал" в гостях в 7 матчах подряд.
|В 4 из 5 последних встреч с "Реалом" пробит сверхвысокий тотал больше 4.5 голов
|Ни одной победы в 3 последних матчах Ла Лиги в гостях (ничья и два поражения)
Мнение эксперта: шансы на победу
Легендарный Александр Мостовой в качестве эксперта сайта ВсеПроСпорт.ру предлагает ставку с коэффициентом 6,80: «Не уверен, что “желтая подлодка” сумеет оказать сопротивление “Реалу”. С другой стороны, мадридцы только что провели изнурительный матч в еврокубке. Единственный плюс, что далеко команде Анчелотти ехать не пришлось. Скорее всего, не все основные игроки у “Реала” выйдут на поле. Поставлю тут на ничью со счетом 1:1».
Ставки на матч «Вильярреал» — «Реал» 15 марта 2025 года
«Вильярреал» не проиграет и «обе забьют — да» за 2,45.
Тотал больше 3,5 за 2,16.