Прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал» 15 марта 2025 года: хватит ли Мадриду сил после ЛЧ

Конечно, «Реал» намного сильнее, даже в гостях, но соперник может извлечь выгоду из более свободного календаря. Еврокубков у «Вильярреала» в этом сезоне нет, из Кубка команда уже вылетела, остается только Ла Лига. А дружина Карло Анчелотти всего три дня назад на зубах и везении вытащила тяжелейшую битву с «Атлетико» в Лиге чемпионов, после которой «Чоло» Симеоне как раз и находил утешение в том, что «зато мы их помучили». И это правда. Где Анчелотти брать силы на доминирование над свежим, дерзким и достаточно умелым «Вильярреалом»? И дать отдохнуть кому-то из лидеров на этом выезде точно не рекомендуется.