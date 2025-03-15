Прогноз на матч «Акрон» — ЦСКА 16 марта 2025 года: одного Дзюбы недостаточно

У ЦСКА на три победы в РПЛ больше и почти в два раза меньше поражений, но и задачи у армейцев совсем другие — финишировать в призерах или хотя бы близко к первой тройке, но пока Марко Николич, сменивший летом на посту главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, дает примерно тот же результат, что был прежде — 5−6-е места, ниже остальных московских клубов. Зато в Кубке России после победы в первом матче ½ финала в Пути РПЛ над братским «Динамо» (2:1) уже не так далек и возможный финал.