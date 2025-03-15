Прогноз на матч «Акрон» — ЦСКА 16 марта 2025 года: одного Дзюбы недостаточно

«Акрон» перед очной встречей отстает от ЦСКА на 10 очков, но проводит более успешный сезон. Тольяттинцы играют лучше всех клубов, которые поднялись в 2024 году из Первой лиги, занимая перед началом тура прекрасное 9-е место. А за вылет от «Спартака» в четвертьфинале Пути регионов Кубка РПЛ (2:3) никто их ругать не станет, особенно после победы в волжском дерби с «Крыльями Советов» в 20-м туре.
Главная фигура в команде, разумеется, Артем Дзюба, у которого все просто великолепно после возобновления сезона: три подряд матча с забитыми мячами в 36 лет и переписанный рекорд Александра Кержакова по голам в российском футболе — впечатляет. Даже тренера сборной Валерия Карпина, который удалил своего давнего антагониста из черного списка и вызвал Дзюбу на ближайшие матчи с Гренадой и Замбией.
У ЦСКА на три победы в РПЛ больше и почти в два раза меньше поражений, но и задачи у армейцев совсем другие — финишировать в призерах или хотя бы близко к первой тройке, но пока Марко Николич, сменивший летом на посту главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, дает примерно тот же результат, что был прежде — 5−6-е места, ниже остальных московских клубов. Зато в Кубке России после победы в первом матче ½ финала в Пути РПЛ над братским «Динамо» (2:1) уже не так далек и возможный финал.
Коэффициенты букмекеров на матч «Акрон» — ЦСКА
Букмекеры считают фаворитом матча гостей. На победу ЦСКА предлагается поставить с коэффициентом 1,95, но это означает, что абсолютной уверенности в таком исходе у специалистов нет, иначе он был бы ниже. Потенциальный выигрыш «Акрона» оценивается коэффициентом 4,30, а ничья — 3,30. Высокой общей результативности в этом матче не ждут: коэффициент на тотал меньше 2,5 — 1,78, а больше — 2,02. Будут ли в самарском матче голы в те и другие ворота — открытый вопрос. Коэффициенты на «обе забьют — да» и «обе забьют — нет» практически одинаковые.
Прогноз на матч «Акрон» — ЦСКА
В матче первого круга ЦСКА разнес «Акрон» в Москве со счетом 4:0. Отличились самые результативные футболисты команды по системе «гол+пас» Мусаев и Обляков, а также защитник Мойзес. Потому и в ответной игре обладающий лучшим составом и амбициями ЦСКА является фаворитом. Остановить Дзюбу и прервать его яркую результативную серию красно-синим вполне по силам. 10 из 20 матчей чемпионата ЦСКА завершил без пропущенных мячей, а после возобновления сезона пока вообще не пропускал, не считая гола от «Динамо» в Кубке.
За исключением отдельных удачных встреч, например, последнего дерби с «Крыльями», в котором удалось не просто победить, а сыграть на ноль, тольяттинцы допускают слишком много моментов у своих ворот. Поэтому их вратарь Васютин — лучший в лиге по предотвращенным голам. Это плюс ему лично, но жирный минус полевым игрокам группы обороны. К тому же есть информация о его травме в той самой игре с «Крыльями». Команду Заура Тедеева можно похвалить за то, что она играет смело, но это значит и авантюрно.
Любопытно последить за Дзюбой. Артем старается работать на команду, но не будет ли он держать в голове то, что перед сборной надо уберечь себя от обидных травм. Уже в среду, если все будет по плану, он должен побить еще один рекорд Кержакова — по голам за сборную. Соперник — Гренада. Всем все понятно.
Наш прогноз на игру: победа ЦСКА и «обе забьют — нет» за 3,00. У армейцев бывают проблемы с реализацией моментов, но после перехода на 4−4−2 и ромб в центре поля ЦСКА вообще перестал пропускать в чемпионате, а забить «Акрону», который входит в четверку самых пропускающих в РПЛ, хотя бы раз да получится. Если же вы верите в неудержимость Дзюбы, ставку можно скорректировать: победа ЦСКА и тотал больше 2,5 за 2,95. Шансы практически те же.
Статистические тренды в играх «Акрона» и ЦСКА
|«Акрон»
|ЦСКА
|Проиграл с разницей в три мяча и более 8 матчей во всех турнирах за сезон.
|Не пропустил в 10 из 20 матчей РПЛ этого сезона
|Проиграл два матча из трех после возобновления сезона.
|Выиграл больше гостевых матчей в РПЛ, чем домашних (6 против 4).
Мнение эксперта: шансы на победу
Известный комментатор Константин Генич поделился с «Рейтингом Букмекеров» следующим прогнозом на эту встречу: «У “Акрона” есть интересные ходы, интересные идеи Тедеева. После победы над “Крыльями” можно экспериментировать. Но ЦСКА — соперник, к которому очень непросто подстроиться. У ЦСКА в каждом матче много моментов. Если реализация не подведет против команды, которая является одной из самых пропускающих в чемпионате, то минимум два мяча ЦСКА забить должен. Мой прогноз — “индивидуальный тотал ЦСКА больше 1,5” за 2,11».
Ставки на матч «Акрон» — ЦСКА 16 марта 2025 года
Победа ЦСКА и «обе забьют — нет» за 3,00.
Победа ЦСКА и тотал больше 2.5 за 2,95.