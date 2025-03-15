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Прогноз на Гран-при Австралии 16 марта 2025 года: Норрис — фаворит, Ферстаппен в роли догоняющего

В Мельбурне Гран-при Австралии откроет новый сезон «Формулы-1».

Кирилл Русинович
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Начинается новый сезон «Формулы-1», и нас ждут 24 этапа. Из-за того, что в 2026 году вступает в силу новый технический регламент, многие команды могут остановить работы над улучшением болида еще до летнего перерыва. Из-за этого результаты могут оказаться непредсказуемыми.

Во время межсезонья случилось несколько трансферов. Один из самых громких — переход Эдриана Ньюи в «Астон Мартин». Команда надеется, что он поможет побороться коллективу из Сильверстоуна за победы. Еще один интересный переход — контракт Серхио Переса с «Уильямс». Судя по результатам предсезонных тестов, команда сделала серьезный шаг вперед и сможет закрепиться в середине пелетона.

«Макларен» считают одним из основных фаворитов сезона. Это подтверждают и тесты. Исполнительный директор команды Зак Браун более осторожен в прогнозах и считает, что первые гонки покажут реальную расстановку сил. Главный конкурент «Макларена» — «Ред Булл», по оценкам экспертов он прибавил около 0,4 секунды по сравнению с машиной прошлого года.

Что касается остальных команд чемпионата, расстановка сил после тестов кажется схожей с финалом сезона-2024.

Коэффициенты букмекеров на Гран-при Австралии

Букмекеры считают, что в Австралии выиграет Ландо Норрис из «Макларена», коэффициент на его победу составляет 2,50. Следом идут Макс Ферстаппен из «Ред Булл» с коэффициентом 3,30 и Оскар Пиастри из «Макларена» за 3,70. Шансы одного из главных фаворитов сезона Шарля Леклера победить в первой гонке сезона — 15,00.

Прогноз на Гран-при Австралии

Прошлый сезон получился одним из самых интересных за последнее время. Сражение между «Маклареном», «Ред Булл» и «Феррари» продолжалось до финальной гонки. Скорее всего, первая гонка станет продолжением этого сражения. Но интересно будет понаблюдать и за серединой пелетона.

Наверняка с приходом Ньюи прибавит «Астон Мартин». Они не обещают победы, но планируют каждый этап набирать очки. По словам пилота Карлоса Сайнса, «Уильямс» также должен регулярно финишировать в очках.

Единственная из команд, которая показала себя явно хуже других — «Заубер». Машина получилась несбалансированной и плохо управляемой. Возможно какая-то из топ-команд не хотела показывать реальную мощность новой машины, поэтому увидим реальное расположение сил в гонке.

Первую квалификацию сезона выиграл Норрис, он стартует с поул-позишн. Его напарник Пиастри начинает гонку вторым, за ними расположился Ферстаппен из «Ред Булл». Машины «Макларена» дают преимущество своим гонщикам, поэтому шансы их пилотов логично оцениваются высоко. Согласимся с букмекерами и выберем победу Норриса в этой гонке. Есть и более страховочный вариант — пилот какой команды победит. Здесь тоже выбираем «Макларен» за 1,57.

Статистические тренды Гран-при Австралии

Статистика прошлых лет показывает, что в последние годы чаще всего победу одерживали гонщики из «Феррари».

Победители прошлых летЛучшие круги
2024 год — Карлос Сайнс («Феррари»).2024 год — Шарль Леклер («Феррари»): 1:19,813 сек.
2023 год — Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2023 год — Серхио Перес («Ред Булл»): 1:20,235 сек.
2022 год — Шарль Леклер («Феррари»).
2022 год — Шарль Леклер («Феррари»): 1:20,260 сек.

Ставки на Гран-при Австралии 16 марта 2025 года

Победа Норриса за 2,50.

Победа «Макларена» за 1,57.