Прогноз на Гран-при Австралии 16 марта 2025 года: Норрис — фаворит, Ферстаппен в роли догоняющего

Первую квалификацию сезона выиграл Норрис, он стартует с поул-позишн. Его напарник Пиастри начинает гонку вторым, за ними расположился Ферстаппен из «Ред Булл». Машины «Макларена» дают преимущество своим гонщикам, поэтому шансы их пилотов логично оцениваются высоко. Согласимся с букмекерами и выберем победу Норриса в этой гонке. Есть и более страховочный вариант — пилот какой команды победит. Здесь тоже выбираем «Макларен» за 1,57.