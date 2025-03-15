Прогноз на матч «Арсенал» — «Челси» 16 марта 2025 года: лондонское дерби останется за «канонирами»

Лондонские команды подходят к этой встрече в разном состоянии: «Арсенал» уже три матча не может выиграть в чемпионате и окончательно упустил «Ливерпуль» в борьбе за золото АПЛ. «Челси» в последнее время доставались не самые серьезные соперники, но их «синие» обыгрывали уверенно — четыре победы подряд.
Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Челси»
«Арсенал», по мнению букмекеров, подходит к матчу в качестве фаворита: коэффициент на его победу составляет 1,87, на успех «Челси» — 4,50. Ничья оценивается в 3,75. Сложно сказать, насколько результативной будет встреча: тотал больше 2,5 можно взять за 1,88, меньше — за 1,92.
Прогноз на матч «Арсенал» — «Челси»
«Арсенал» попал в мини-кризис. Команда продолжает играть в своем стиле, владеть мячом и хорошо обороняться. Однако травмы основных нападающих сломали «канонирам» атаку. На позицию центрфорварда Артета продолжает ставить полузащитника Мерино, но навыков страйкера испанцу все-таки не хватает.
Стерлинг не убеждает своими действиями на поле и проводит большинство матчей на скамейке, а «Арсеналу» приходится выжимать результат с вингерами Троссардом и Нванери. После долгого лечения вернулся Мартинелли, но бразильцу еще надо набрать форму. 7 голов в ворота ПСВ в Лиге чемпионов выглядят аномалией. В остальных матчах у команды Артеты были проблемы в атаке.
«Челси» пока не оставляет впечатления сильного коллектива, способного на большие победы. Сейчас у команды серия из четырех побед, но соперники были в разы слабее «синих». Команда Марески пытается играть через контроль мяча и создавать моменты в позиционных атаках, но пока не может стабильно создавать опасные моменты.
В таблице АПЛ «Арсенал» и «Челси» находятся недалеко друг от друга — разница составляет всего 6 очков. Однако «пушкари» на данный момент выглядят более цельной командой, которая навяжет свою игру соперникам.
Наш прогноз: «Арсенал» не проиграет и общий тотал меньше 3,5 — за 1,72. Также можно выбрать более рискованную ставку на то, что «Челси» не забьет — за 2,45.
Статистические тренды в играх «Арсенала» и «Челси»
|«Арсенал»
|«Челси»
|Одержал одну победу в 5 последних матчах.
|Выиграл 4 матча подряд.
|Тотал меньше 2,5 проходил в 5 из 6 последних матчей в АПЛ.
|Не пропускал в 3 из 4 последних игр.
Ставки на матч «Арсенал» — «Челси» 16 марта 2025 года
«Арсенал» не проиграет и тотал меньше 3,5 — 1,72.
«Челси» не забьет — 2,45.