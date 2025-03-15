Прогноз на матч «Арсенал» — «Челси» 16 марта 2025 года: лондонское дерби останется за «канонирами»

Лондонские команды подходят к этой встрече в разном состоянии: «Арсенал» уже три матча не может выиграть в чемпионате и окончательно упустил «Ливерпуль» в борьбе за золото АПЛ. «Челси» в последнее время доставались не самые серьезные соперники, но их «синие» обыгрывали уверенно — четыре победы подряд.