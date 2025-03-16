Прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» 16 марта 2025 года: Аморим огорчит ван Нистелроя

Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ждет сенсацию: «Последний пока свой гол “лисы” праздновали как раз в игре с “Манчестер Юнайтед”, которая проходила в рамках Кубка Англии. Тогда “красные дьяволы” выиграли 2:1, но весьма спорным был результат, на последних минутах команда Аморима забила, и то, из офсайда, который не зафиксировали из-за отсутствия ВАР. Так что сейчас команда ван Нистелроя намерена будет взять реванш. Плюс, есть у них мотивация из-за турнирного положения, очки нужны для выживания. А “Юнайтед” еще и имел меньше времени на подготовку. Все это говорит о вероятном проигрыше “Манчестера”. Ставлю на победу “Лестера” за 4,00».