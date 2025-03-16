Прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» 16 марта 2025 года: Аморим огорчит ван Нистелроя

В «Манчестер Юнайтед» наконец хорошее настроение, команда прошла в ¼ финала Лиги Европы. В чемпионате Англии, правда, результаты по-прежнему не очень, Аморим застрял в районе 15-го места. У «Лестера» дела идут еще хуже, «лисы» близки к вылету в чемпионшип.
Коэффициенты букмекеров на матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»
Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» фаворитом матча, хотя большой уверенности в этом нет — коэффициент на победу гостей 1,90. Ничейный исход оценивается в 3,84, а победа «Лестера» — в 4,20.
Прогноз на матч «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
«Лестер» продолжает уверять, что команда еще не вывесила белый флаг и продолжает борьбу за то, чтобы остаться в АПЛ, но 12 поражений в последних 13 турах говорят сами за себя. У молодого тренера ван Нистелроя проблемы как в атаке («лисы» почти не забивают), так и в защите (очень много пропускают). Неделю назад «Лестер» перешел на схему в 5 защитников и все равно проиграл на выезде «Челси» 0:1. Клуб остается в зоне вылета, до спасительного 17-го места — 9 очков.
У «Манчестер Юнайтед» одна победа в последних 5 турах, хотя матче с «Арсеналом» (1:1) 9 марта команда Аморима могла вырвать три очка в самой концовке. Интересно, что за весь сезон манкунианцы еще ни разу не выиграли два матча подряд с учетом всех турниров. Сегодня у Аморима есть шанс это сделать. Ведь против «Лестера» у «МЮ» хорошая статистика. В 5 последних очных матчах в АПЛ и Кубке Англии «красные дьяволы» одержали 5 побед.
Наш прогноз: победа «Манчестер Юнайтед» за 1,90. Хорошо выглядит и тотал больше 2,5 — тоже за 1,90. Команда Аморима все-таки редко играет на ноль, а «Лестер» может прорвать в атаке. Ван Нистелрой, возможно, придумает что-то особенное против бывшего клуба.
Статистические тренды в играх «Лестера» и «Манчестер Юнайтед»
|«Лестер»
|«Манчестер Юнайтед»
|21 матч подряд обязательно пропускает гол.
|Пропускает гол в 5 матчах подряд.
|Не забивает дома в АПЛ уже 6 матчей подряд.
|Забивает «Лестеру» в 20 матчах подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт ВсеПроСпорт.ру Роман Павлюченко ждет сенсацию: «Последний пока свой гол “лисы” праздновали как раз в игре с “Манчестер Юнайтед”, которая проходила в рамках Кубка Англии. Тогда “красные дьяволы” выиграли 2:1, но весьма спорным был результат, на последних минутах команда Аморима забила, и то, из офсайда, который не зафиксировали из-за отсутствия ВАР. Так что сейчас команда ван Нистелроя намерена будет взять реванш. Плюс, есть у них мотивация из-за турнирного положения, очки нужны для выживания. А “Юнайтед” еще и имел меньше времени на подготовку. Все это говорит о вероятном проигрыше “Манчестера”. Ставлю на победу “Лестера” за 4,00».
Ставки на матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» 16 марта 2025 года
Победа «Манчестер Юнайтед» за 1,90.
Тотал больше 2,5 за 1,90.