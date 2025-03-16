Прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар» 16 марта 2025 года: «быки» будут доминировать в южном дерби

Основную опасность клуб создает со стандартов и действует на них достаточно эффективно. У «Ростова» есть таранные форварды и несколько техничных игроков, которые могут доставить до них мяч. Однако матч с «Зенитом» в Кубке России, на который ростовчане выходили почти основным составом, показал и слабость этой команды. Если соперник играет аккуратно в обороне и не позволяет создавать стандартные положения у ворот, желто-синие теряются и не могут придумать ничего опасного.