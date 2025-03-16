Прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар» 16 марта 2025 года: «быки» будут доминировать в южном дерби

«Краснодар» продолжает идти на первом месте в РПЛ. Однако по очкам у клуба равенство с «Зенитом», а еще три команды подобрались совсем близко и ждут ошибки. В этот момент им придется съездить в гости к «Ростову» — не самому сильному, но достаточно неприятному сопернику.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ростов» — «Краснодар»
В этом матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: коэффициент на победу «Ростова» составляет 2,30, на «Краснодар» — 3,00. Ничью оценивают в 3,60. Насколько результативной будет встреча также неясно: тотал больше 2,5 голов можно взять за 1,85, меньше — за 1,98.
Прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар»
«Ростов» вошел во вторую часть сезона с новым тренером. Вместо Валерия Карпина команду возглавил испанец Джонатан Альба. После этого дела у желто-синих стали хуже: если отрезок до зимней паузы клуб завершал отрезком из шести побед, то в трех матчах после перерыва удалось достичь успеха лишь однажды.
Основную опасность клуб создает со стандартов и действует на них достаточно эффективно. У «Ростова» есть таранные форварды и несколько техничных игроков, которые могут доставить до них мяч. Однако матч с «Зенитом» в Кубке России, на который ростовчане выходили почти основным составом, показал и слабость этой команды. Если соперник играет аккуратно в обороне и не позволяет создавать стандартные положения у ворот, желто-синие теряются и не могут придумать ничего опасного.
Также не очень уверенно коллектив Альбы действует в обороне. Последний матч в чемпионате закончился победой над «Оренбургом», но важнее тот факт, что «Ростов» пропустил от команды, которая до этого не могла забить четыре игры подряд. При этом оренбуржцы имели и другие возможности отличиться.
«Краснодар» играет в атаке намного разнообразнее. В матче с «Ахматом» в Кубке России реализовать преимущество в голы не удалось, но турнир был второстепенным для команды, поэтому настрой футболистов был соответствующий. Сейчас у «быков» остался только чемпионат, в котором они идут на первом месте и претендуют на золотые медали. Концентрация на оставшиеся игры будет серьезнее.
В последнем туре «Краснодар», наконец, смог прервать пятиматчевую серию без побед, а нападающий Кордоба забил спустя 5 игр без голов. Колумбийцу удалось реализовать свой момент и в следующем матче с «Ахматом». Против «Ростова» моменты у «быков» точно будут, так что без голов лидеры чемпионата не уедут.
Наш прогноз: индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1,5 — за 2,40. Если есть желание рискнуть сильнее, то предлагаем поставить на фору −1 «Краснодара» — за 4,80.
Статистические тренды в играх «Ростова» и «Краснодара»
|«Ростов»
|«Краснодар»
|Пропускает по одному голу 4 матча подряд.
|Лишь 1 победа в 6 последних турах.
|Забивает во втором тайме в 4 из 5 последних матчей.
|В 3 из 4 последних матчей в РПЛ не пропускал больше одного мяча.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич нашел аргументы в пользу хозяев: «Мне кажется, “Ростов” — очень неудобный соперник для “Краснодара”. “Ростов” игру удлиняет, здорово борются Голенков, Комличенко, Мохеби, Роналдо. Хорошо работают по вторым мячам футболисты “Ростова”. И плюс поле оставляет желать лучшего в Ростове-на-Дону. Притормозить соседей тоже, наверное, как одна из мотиваций для ростовчан на эту встречу. Мой прогноз — “1X и тотал меньше 3,5” за 1,95».
Ставки на матч «Ростов» — «Краснодар» 16 марта 2025 года
Индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1,5 — 2,40.
Победа «Краснодара» с форой −1 — 4,80.