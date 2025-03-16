Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл» 16 марта 2025 года: злой фаворит заберет Кубок лиги

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор считает, что «Ливерпуль» уверенно заберет трофей: «Ливерпуль» уже без пяти минут — чемпион Англии. Благодаря огромному отрыву команда может сосредоточиваться на таких матчах, как будущий финал, совершенно спокойно и безболезненно, в то время как «Ньюкасл» ведет довольно жесткую борьбу за место в Лиге чемпионов или еврокубках. Первый мой прогноз — чистая победа «Ливерпуля» в основное время. И второй мой прогноз — «Ливерпуль» забьет не менее двух голов. Хотя я думаю, что «Ливерпуль» вполне может и разгромить «Ньюкасл».