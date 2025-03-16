Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл» 16 марта 2025 года: злой фаворит заберет Кубок лиги

Обе команды проделали длинный путь к финалу и встретятся теперь на стадионе «Уэмбли». «Ливерпуль» уверенно идет к чемпионству в АПЛ, но вылетел из Лиги чемпионов уже в ⅛ финала — трофей Кубка лиги скрасит неудачу. «Ньюкасл» продолжает борьбу за место в еврокубках на следующий сезон — победа в финале может решить эту проблему уже сейчас.
Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл»
Сомнений в победе «Ливерпуля» у букмекеров нет: поставить на его итоговую победу можно за 1,40. Трофей в руках «Ньюкасла» оценивается в 3,05. Финал ожидается, скорее, результативным, чем нет — тотал больше 2,5 голов стоит 1,77.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл»
Прошлые очные матчи команд были результативными. Оба клуба отлично играют в атаке и обладают набором сильных исполнителей в атаке. Финал обещает подарить нам новую серию голевой феерии и противостояния лучших нападающих АПЛ — Салаха и Исака. Швед уже обгоняет египтянина по примерной трансферной стоимости, однако ситуация с бомбардирскими достижениями обратная. Финал должен рассудить форвардов.
«Ливерпуль» в прошлом матче уступил «ПСЖ» и вылетел из ⅛ финала Лиги чемпионов. При этом команда играла лучше, что признал и тренер парижан Луис Энрике. Такая осечка должна была разозлить игроков «красных», которых называли лучшей командой Европы. В финале Кубка лиги уровень футболистов будет подкреплен сильнейшей мотивацией. Сдержать подопечных Слота сейчас — задача почти невыполнимая.
Однако «Ньюкаслу» удавалось сделать это по ходу нынешнего сезона. «Сороки» добивались результата против «красных», когда не закрывались в обороне, а, наоборот, действовали активно и часто атаковали сами. Быстрые выпады «Ньюкасла» и опасная игра на стандартах — фактор, который может сыграть в предстоящей встрече. И хотя надежд на победу «сорок» немного, но безвольного поражения в финале ждать точно не приходится.
Наш прогноз: «Ливерпуль» не проиграет в основное время и общий тотал больше 2,5 — за 2,10. Если есть желание рискнуть сильнее и выбрать ставку с коэффициентом повыше, то предлагаем поставить на тотал больше 1,5 голов в первом тайме — за 2,65.
Статистические тренды в играх «Ливерпуля» и «Ньюкасла»
|«Ливерпуль»
|«Ньюкасл»
|1 поражение в 8 последних матчах.
|Забивал в 8 из 10 последних игр.
|5 матчей подряд не пропускает больше 1 гола.
|В 3 из 4 последних играх с «Ливерпулем» пробивали тотал больше 2,5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Эдуард Мор считает, что «Ливерпуль» уверенно заберет трофей: «Ливерпуль» уже без пяти минут — чемпион Англии. Благодаря огромному отрыву команда может сосредоточиваться на таких матчах, как будущий финал, совершенно спокойно и безболезненно, в то время как «Ньюкасл» ведет довольно жесткую борьбу за место в Лиге чемпионов или еврокубках. Первый мой прогноз — чистая победа «Ливерпуля» в основное время. И второй мой прогноз — «Ливерпуль» забьет не менее двух голов. Хотя я думаю, что «Ливерпуль» вполне может и разгромить «Ньюкасл».
Ставки на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл» 16 марта 2025 года
«Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2,5 голов — 2,10.
Тотал больше 1,5 голов в первом тайме — 2,65.