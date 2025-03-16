Прогноз на матч Соболенко — Андреева 16 марта 2025 года: второй подряд «тысячник» Мирра не возьмет

Успех Андреевой — не волшебство, она действительно невероятно прибавила и очень уверена в себе. Но все же Арину в отличной форме, еще и на харде, Мирре остановить не удастся. Соболенко нашла свой ритм, ее удар справа просто уничтожает соперниц, при этом она не срывается на кучу невынужденных ошибок. Поэтому выбираем победу Соболенко с форой −2,5 по геймам за коэффициент 1,70.