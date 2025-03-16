Прогноз на матч Соболенко — Андреева 16 марта 2025 года: второй подряд «тысячник» Мирра не возьмет

Сегодня завершится теннисный турнир WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе. 17-летняя Мирра Андреева в 21:00 по Москве сыграет в финале с первой ракеткой мира — Ариной Соболенко из Белоруссии. До этого российская теннисистка победила на «тысячнике» в Дубае.
Коэффициенты букмекеров на матч Соболенко — Андреева
Несмотря на прекрасную форму Андреевой, фаворитом все же является Соболенко. Но не такой уж явный — на победу Арины можно поставить с коэффициентом 1,55. А на Андрееву — 2,55. Тотал геймов больше 21,5 оценивается в 1,90.
Прогноз на матч Соболенко — Андреева
В Индиан-Уэллсе нынче бушует ураган. Ураган Арины Соболенко. Белорусская теннисистка сносит всех на своем пути, в последнем матче Мэдисон Киз и вовсе взяла лишь один гейм у первой ракетки мира. 6:1, 6:0 в поединке с американкой, которая выиграла у Соболенко в финале Australian Open.
Но и Андреева сейчас в волшебной форме. У 17-летней Мирры серия из 11 побед! Россиянка может выиграть второй «тысячник» подряд, что в любом возрасте достижение невероятное. После победы над Швентек Андреева призналась, что ей очень помогла тяжелые тренировки перед сезоном.
Успех Андреевой — не волшебство, она действительно невероятно прибавила и очень уверена в себе. Но все же Арину в отличной форме, еще и на харде, Мирре остановить не удастся. Соболенко нашла свой ритм, ее удар справа просто уничтожает соперниц, при этом она не срывается на кучу невынужденных ошибок. Поэтому выбираем победу Соболенко с форой −2,5 по геймам за коэффициент 1,70.
Также предлагаем рассмотреть вариант «тотал двойных ошибок больше 4,5» за 1,75. Соболенко в финалах регулярно нервничает и сыпет двойными ошибками, пусть пока в Индиан-Уэллсе у Арины их немного. Но в решающем матче они наверняка появятся у белорусской спортсменки, а Мирре надо рисковать на первой подаче, чтобы не нарваться на зубодробительный прием второй от Соболенко. Так что общий тотал в минимум 5 двойных ошибок считаем крайне привлекательным.
Статистические тренды в играх Соболенко и Андреевой
|Соболенко
|Андреева
|Отдала соперницам всего 12 геймов за последние 4 матча в Индиан-Уэллсе.
|Все 4 поражения от Соболенко были в двух сетах.
|В личных встречах с Андреевой ведет 4:1.
|В матче со Швентек допустила 4 двойные ошибки.
Ставки на матч Соболенко — Андреева 16 марта 2025 года
Победа Соболенко с форой −2,5 по геймам за 1,70.
Тотал больше двойных ошибок 4,5 за 1,75.