Прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» 16 марта 2025 года: каталонцы добьют уставших «матрасников»

«Атлетико» провел тяжелейший матч против «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов. Команда боролась 120 минут, но проиграла в серии пенальти. «Барселона» же уверенно взяла верх над «Бенфикой», а ранее получила отдых в чемпионате из-за несчастья в клубе.
Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетико» — «Барселона»
Букмекеры с трудом отдают предпочтение в предстоящем матче «Барселоне»: коэффициент на ее победу составляет 2,25. Успех «Атлетико» оценивается в 3,00. На ничью можно поставить за 3,65. Голов во встрече ждут много — тотал больше 2,5 стоит 1,60.
Прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона»
Трагедия со смертью клубного врача «Барселоны» разгрузила календарь каталонцев. Прошлый матч в чемпионате перенесли, «сине-гранатовые» сыграли за неделю только одну домашнюю встречу с «Бенфикой», где спокойно выиграли со счетом 3:1. «Барса» с начала этого года набрала победный ход и так и не останавливается. Атака работает исправно: остановить тройку Рафиньи, Ямаля и Левандовского не получается уже 18 матчей.
Тренер «Барсы» Флик также отлично выстроил защиту. Высокая линия обороны и прессинга сводит к минимуму моменты соперников, а те атаки, что проходят на ворота каталонцев, удается сдержать благодаря искусственным офсайдам и уверенной игре вратаря Шченсного. «Сине-гранатовые» лидируют в Ла Лиге и имеют матч в запасе. Однако соперники подобрались близко и не отпускают «Барсу» в отрыв — расслабленности со стороны каталонцев ждать не стоит.
«Атлетико» провел четыре подряд тяжелейших матча: дважды сыграли с «Реалом», минимально выиграли у «Атлетика» и уступили «Хетафе». Особенно выделяется последняя встреча «матрасников» в мадридском дерби. Команды провели 120 минуты изнуряющего футбола, а после проиграли в серии пенальти из-за досадной ошибки Альвареса. Эмоций у клуба может просто не остаться.
На предстоящий матч с лидерами чемпионата «Атлетико» выйдет обороняться и терпеть. Только на это у них, кажется, могли остаться силы. Свои моменты придется искать в контратаках. Так приходилось играть команде Симеоне в прошедших матчах Лиги чемпионов, но результата это принесло немного.
Наш прогноз: «Барселона» не проиграет и общий тотал голов меньше 4,5 — за 1,75. Если есть желание рискнуть, предлагаем поставить на победу «Барсы» и индивидуальный тотал гостей больше 1,5 голов — за 2,70.
Статистические тренды в играх «Атлетико» и «Барселоны»
|«Атлетико»
|«Барселона»
|Проиграл 2 из 3 последних матчей.
|Не проигрывает 17 матчей подряд.
|Тотал меньше 3,5 проходил в 7 из 8 последних игр.
|Забивает минимум один гол в 18 встречах подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич берет ставку с коэффициентом больше тройки и верит в ничью: «Барселоне» важно не проиграть. Я не ожидаю открытой игры с обилием атак, скорее всего, матч будет вязким и тактическим, где каждая ошибка может стать решающей. Поэтому мой прогноз — ничья. Коэффициент выше тройки, и, учитывая форму команд, такой исход вполне возможен.
Ставки на матч «Атлетико» — «Барселона» 16 марта 2025 года
«Барселона» не проиграет и общий тотал меньше 4,5 — 1,75.
Победа «Барселоны» и индивидуальный тотал гостей больше 1,5 — 2,70.