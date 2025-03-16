Прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» 16 марта 2025 года: каталонцы добьют уставших «матрасников»

Трагедия со смертью клубного врача «Барселоны» разгрузила календарь каталонцев. Прошлый матч в чемпионате перенесли, «сине-гранатовые» сыграли за неделю только одну домашнюю встречу с «Бенфикой», где спокойно выиграли со счетом 3:1. «Барса» с начала этого года набрала победный ход и так и не останавливается. Атака работает исправно: остановить тройку Рафиньи, Ямаля и Левандовского не получается уже 18 матчей.