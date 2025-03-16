Прогноз на матч «ПСЖ» — «Марсель» 16 марта 2025 года: «Ле Классик» снова порадует голами

«Марсель» пришел в себя после неудачного прошлого сезона. «Олимпик» — первый во Франции после «ПСЖ» и претендует на выход в Лигу чемпионов. Парижане уже решили вопрос с чемпионством в Лиге 1, для них теперь главное не сбавлять ход в Лиге чемпионов. При этом «Марсель» — принципиальный соперник, матчи против него никогда не бывают проходными. В первом круге «ПСЖ» разгромил «Олимпик» 3:0 на знаменитом «Велодроме».