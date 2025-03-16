Прогноз на матч «ПСЖ» — «Марсель» 16 марта 2025 года: «Ле Классик» снова порадует голами

«Марсель» пришел в себя после неудачного прошлого сезона. «Олимпик» — первый во Франции после «ПСЖ» и претендует на выход в Лигу чемпионов. Парижане уже решили вопрос с чемпионством в Лиге 1, для них теперь главное не сбавлять ход в Лиге чемпионов. При этом «Марсель» — принципиальный соперник, матчи против него никогда не бывают проходными. В первом круге «ПСЖ» разгромил «Олимпик» 3:0 на знаменитом «Велодроме».
Коэффициенты букмекеров на матч «ПСЖ» — «Марсель»
Букмекеры уверены в победе хозяев. Шансы на успех «Пари Сен-Жермен» оцениваются в 1,45. Вероятность ничейного исхода значительно ниже — 5,40. Победа «Марселя» кажется наименее вероятной — на этот исход можно поставить с коэффициентом 6,90.
Прогноз на матч «ПСЖ» — «Марсель»
«ПСЖ» в потрясающей форме перед перерывом на матчи сборных. На этой неделе парижане прошли одну из лучших команд Европы «Ливерпуль» (1:0, по пенальти — 4:1) в Лиге чемпионов. На внутренней арене «ПСЖ» продолжает доминировать. Команда Луиса Энрике идет без поражений в чемпионате Франции уже 25 туров! «ПСЖ» опережает ближайшего преследователя «Марсель» на 16 очков. Отдельного внимания заслуживает Дембеле — на его счету уже 21 гол в этом календарном году. В полном порядке и Хвича с Барколя.
Главный тренер Роберто Де Дзерби реанимировал «Марсель». «Олимпик» идет на втором месте, опережая на два очка «Монако» и «Ниццу». У марсельцев вторая лучшая атака и четвертая оборона Лиги 1. В прошлом туре команда Де Дзерби неожиданно уступила дома кризисному «Лансу», пропустив единственный мяч в компенсированное время. Сегодня «Марсель» может рассчитывать на возможную усталость соперника. После тяжелейшей победы над «Ливерпулем» у парижан может остаться не так много сил. К тому же у «Олимпика» свой бомбардир: на счету Гринвуда 15 голов.
Поэтому предлагаем поставить в «Ле Классик» на голы. Выбираем индивидуальный тотал «Марселя» больше 1 за 2,15 и комбо «обе забьют + тотал больше 2,5» за 1,90.
Статистические тренды в играх «ПСЖ» — «Марсель»
|«ПСЖ»
|«Марсель»
|Не проигрывает в Лиге 1 уже 27 туров.
|Проиграл «ПСЖ» 6 матчей из последних 7.
|В 5 из 6 последних матчей в Лиге 1 забивает минимум 3 мяча.
|Ставка «обе забьют и тотал больше 2,5» прошла в 1 матче из последних 5.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Алхазов считает, что усталость парижан не помешает им выиграть: «Мощь “ПСЖ” такова, что даже если у них будут проблемы, даже если они пропустят и будут уступать в счете — вы понимаете, какой десант выйдет на “Парк де Пренс” во втором тайме. И как он размажет этот “Марсель”. Поэтому моя ставка — “ПСЖ” с форой −1,5».
Ставки на матч «ПСЖ» — «Марсель» 16 марта 2025 года
«Обе забьют + тотал больше 2,5» за 1,90.
Индивидуальный тотал «Марселя» больше 1 за 2,15.