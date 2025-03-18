Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Авангард» 18 марта 2025 года: Кудашов проверит «ястребов»

Столичная команда последний месяц играет в режиме плей-офф. Хоть позиция в чемпионате не требует сверхусилий от бело-голубых, но играют они, кажется, не жалея сил. Показательным был матч с «Локомотивом», где коллектив Кудашова отыгрался со счета 1:3 и выиграл в итоге с преимуществом в две шайбы. Впечатление от команды сильнейшее — семь побед в восьми последних встречах.