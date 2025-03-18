Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Авангард» 18 марта 2025 года: Кудашов проверит «ястребов»

Обе команды заканчивают регулярный сезон с положительными эмоциями. «Авангард» только в прошлом матче закончил победную серию из 12 матчей. У московского «Динамо» сейчас 7 побед в 8 последних встречах. Провалить концовку регулярки не собирается ни один из клубов, поэтому матч будет серьезным.
Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Москва — «Авангард»
Букмекеры не выделяют фаворита в предстоящей встрече, но предпочтение отдают хозяевам: на итоговую победу «Динамо» коэффициент составляет 1,70, на успех «Авангарда» — 2,15. В игре, скорее всего, не будет много голов — тотал меньше 5,5 стоит 1,73.
Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Авангард»
«Авангард» весь сезон ждал восстановления своей главной звезды — нападающего Владимира Ткачева. Без него омская команда провалила старт чемпионата, сменила тренера и сделала несколько трансферов. Вторая половина сезона прошла значительно лучше. «Авангард» быстро подстроился под требования Ги Буше и начал выигрывать. Самый мощный отрезок клуб выдал в конце февраля и начале марта, когда выиграл 12 матчей подряд и исправил свое положение в таблице. Две игры назад вернулся Ткачев и уже набрал три очка.
К плей-офф «ястребы» подходят, наверное, самой горячей командой. Однако все еще низкое положение в таблице может принести команде сильного соперника в первом раунде. В трех оставшихся играх омская команда может улучшить ситуацию, войти в топ-4 Востока и начать плей-офф с домашних матчей. Календарь позволяет набирать очки, но сначала надо встретиться с московским «Динамо».
Столичная команда последний месяц играет в режиме плей-офф. Хоть позиция в чемпионате не требует сверхусилий от бело-голубых, но играют они, кажется, не жалея сил. Показательным был матч с «Локомотивом», где коллектив Кудашова отыгрался со счета 1:3 и выиграл в итоге с преимуществом в две шайбы. Впечатление от команды сильнейшее — семь побед в восьми последних встречах.
Похожая ситуация была у клуба в прошлом году. Тогда «Динамо» не берегло силы в концовке чемпионата и выиграло Кубок Континента в тяжелой борьбе. Однако силы быстро закончились в играх на выбывание — вылет во втором раунде. Изменит ли систему подготовки к плей-офф Кудашов, пока не ясно. В домашнем противостоянии с «Авангардом» стоит ждать закрытой игры и большого количества борьбы.
Наш прогноз: тотал меньше 5 — за 2,00. Если есть желание рискнуть, то предлагаем ставку на голы от обеих команд в третьем периоде — за 2,40.
Статистические тренды в играх «Динамо» Москва и «Авангарда»
|«Динамо» Москва
|«Авангард»
|7 побед в 8 последних матчах.
|12 побед в 13 последних матчах.
|Индивидуальный тотал больше 2,5 проходит в 4 из 5 последних матчей.
|Не пНе проигрывает в третьем периоде в 4 последних матчах.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «ВсеПроСпорт» Владимир Плющев ждет уверенной победы от «Авангарда»: «Динамовцев может подвести усталость после тяжелого выезда. В субботу в дерби на оборону и вратаря выпала и вовсе повышенная нагрузка, поэтому под натиском нападения гостей команда Кудашова вполне может дрогнуть. Ставил бы на победу “Авангарда” с разницей в две шайбы».
Ставки на матч «Динамо» Москва — «Авангард» 18 марта 2025 года
Тотал меньше 5 — 2,00.
Голы обеих команд в третьем периоде — 2,40.