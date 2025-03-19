Матч Хорватия — Франция 20 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Килиан Мбаппе возвращается в состав сборной Франции после шестимесячного перерыва. Вице-чемпионы мира выиграли 4 матча из последних 5. В то же время Хорватия заняла второе место в группе, не сумев победить в трех последних встречах в Лиге наций. Команда стабильно забивает, но проблемы в обороне мешают ей добиваться успешных результатов.