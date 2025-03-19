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Матч Хорватия — Франция 20 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Финалисты ЧМ-2018 Хорватия и Франция встретятся в ¼ финала Лиги наций.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Килиан Мбаппе возвращается в состав сборной Франции после шестимесячного перерыва. Вице-чемпионы мира выиграли 4 матча из последних 5. В то же время Хорватия заняла второе место в группе, не сумев победить в трех последних встречах в Лиге наций. Команда стабильно забивает, но проблемы в обороне мешают ей добиваться успешных результатов.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Прямую трансляцию матча Хорватия — Франция можно будет посмотреть на платформе Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 20 марта 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы сборных выглядят так.

Хорватия

Вратарь: Ливакович.

Защитники: Юранович, Чалета-Цар, Шутало, Гвардиол.

Полузащитники: Ковачич, П. Сучич, Модрич.

Нападающие: Перишич, Крамарич, Батурина.

Франция

Вратарь: Меньян.

Защитники: Кунде, Конате, Салиба, Эрнандес.

Полузащитники: Дембеле, Тчуамени, Рабьо, Олисе.

Нападающие: Мбаппе, Коло Муани.

Где проходит футбольный матч

Матч пройдет в Хорватии на стадионе «Полюд» в Сплите. Главным арбитром встречи назначен Эспен Эскос из Норвегии.