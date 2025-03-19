Матч Хорватия — Франция 20 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Килиан Мбаппе возвращается в состав сборной Франции после шестимесячного перерыва. Вице-чемпионы мира выиграли 4 матча из последних 5. В то же время Хорватия заняла второе место в группе, не сумев победить в трех последних встречах в Лиге наций. Команда стабильно забивает, но проблемы в обороне мешают ей добиваться успешных результатов.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Прямую трансляцию матча Хорватия — Франция можно будет посмотреть на платформе Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 20 марта 2025 года. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы сборных выглядят так.
Хорватия
Вратарь: Ливакович.
Защитники: Юранович, Чалета-Цар, Шутало, Гвардиол.
Полузащитники: Ковачич, П. Сучич, Модрич.
Нападающие: Перишич, Крамарич, Батурина.
Франция
Вратарь: Меньян.
Защитники: Кунде, Конате, Салиба, Эрнандес.
Полузащитники: Дембеле, Тчуамени, Рабьо, Олисе.
Нападающие: Мбаппе, Коло Муани.
Где проходит футбольный матч
Матч пройдет в Хорватии на стадионе «Полюд» в Сплите. Главным арбитром встречи назначен Эспен Эскос из Норвегии.