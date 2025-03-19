Матч Дания — Португалия 20 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Дания набрала 8 очков в 6 матчах Лиги наций на групповом этапе и финишировала второй, опередив Сербию и Швейцарию. Португалия прошла эту стадию без поражений: 4 победы и 2 ничьи. Победитель этой пары сыграет в полуфинале Лиги наций с победителем пары Германия — Италия. Для капитана португальцев Роналду это 23-й год в сборной, он дебютировал в 2003-м. За это время Криштиану забил рекордные 135 голов в 217 матчах.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
Прямую трансляцию матча Дания — Португалия можно будет посмотреть на платформе Okko.
Когда и во сколько начало матча
Матч состоится 20 марта 2025 года. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.
Известен ли состав команд
Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.
Дания
Вратарь: Шмейхель.
Защитники: Р. Кристенсен, Вестергор, Й. Андерсен, Доргу.
Полузащитники: Нергор, Юлманд, Эриксен.
Нападающие: Сков Ольсен, Хейлунд, Исаксен.
У Дании много футболистов в списке травмированных: Роэрслев, Хойбьерг, Дольберг, Ба и О’Райли.
Португалия
Вратарь: Д. Кошта.
Защитники: Далот, А. Силва, Диаш, Мендеш.
Полузащитники: Б. Силва, Невеш, Фернандеш, Нету, Леау.
Нападающие: Роналду.
У сборной Португалии все ключевые игроки в строю.
Где проходит футбольный матч
Игра пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Главным арбитром встречи назначен Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины.