Матч Дания — Португалия 20 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Дания набрала 8 очков в 6 матчах Лиги наций на групповом этапе и финишировала второй, опередив Сербию и Швейцарию. Португалия прошла эту стадию без поражений: 4 победы и 2 ничьи. Победитель этой пары сыграет в полуфинале Лиги наций с победителем пары Германия — Италия. Для капитана португальцев Роналду это 23-й год в сборной, он дебютировал в 2003-м. За это время Криштиану забил рекордные 135 голов в 217 матчах.