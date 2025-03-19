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Матч Дания — Португалия 20 марта 2025 года: где смотреть и во сколько начало

Дания примет Португалию в четвертьфинале Лиги наций.

Андрей Шаталин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Дания набрала 8 очков в 6 матчах Лиги наций на групповом этапе и финишировала второй, опередив Сербию и Швейцарию. Португалия прошла эту стадию без поражений: 4 победы и 2 ничьи. Победитель этой пары сыграет в полуфинале Лиги наций с победителем пары Германия — Италия. Для капитана португальцев Роналду это 23-й год в сборной, он дебютировал в 2003-м. За это время Криштиану забил рекордные 135 голов в 217 матчах.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

Прямую трансляцию матча Дания — Португалия можно будет посмотреть на платформе Okko.

Когда и во сколько начало матча

Матч состоится 20 марта 2025 года. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

Известен ли состав команд

Ориентировочные стартовые составы команд выглядят так.

Дания

Вратарь: Шмейхель.

Защитники: Р. Кристенсен, Вестергор, Й. Андерсен, Доргу.

Полузащитники: Нергор, Юлманд, Эриксен.

Нападающие: Сков Ольсен, Хейлунд, Исаксен.

У Дании много футболистов в списке травмированных: Роэрслев, Хойбьерг, Дольберг, Ба и О’Райли.

Португалия

Вратарь: Д. Кошта.

Защитники: Далот, А. Силва, Диаш, Мендеш.

Полузащитники: Б. Силва, Невеш, Фернандеш, Нету, Леау.

Нападающие: Роналду.

У сборной Португалии все ключевые игроки в строю.

Где проходит футбольный матч

Игра пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Главным арбитром встречи назначен Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины.