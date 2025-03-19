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Гран-при Китая 23 марта 2025 года: во сколько начало, кто участвует

Гран-при Китая — второй этап «Формулы-1» в 2025 году.

Кирилл Русинович
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В этот уик-энд, с 21 по 23 марта, состоится Гран-при Китая. После большого количества сходов новичков во время гонки в Австралии будет интересно понаблюдать за их прогрессом. Из-за провальной стратегии на первом этапе «Феррари» нужно занимать места на подиуме, чтобы не отстать от лидеров в самом начале сезона.

После первой гонки в чемпионате лидируют Ландо Норрис («Макларен»), Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Джордж Расселл («Мерседес»). В Кубке конструкторов тройка лидеров выглядит так: «Макларен» — 27 очков (1 победа), «Мерседес» — 27 очков, «Ред Булл» — 18 очков.

Температура воздуха во время гонки ожидается в районе +27 °C, вероятность дождя — нулевая.

Расписание гоночного уик-энда

21 марта, пятница:

Свободная практика: 06:30—07:30.

Квалификация к спринту: 10:30—11:15.

22 марта, суббота:

Спринт: 06:00—07:00.

Квалификация к гонке: 10:00—11:00.

Когда и во сколько начало гонки

Старт гонки будет в 10:00 по московскому времени, в воскресенье, 23 марта.

Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

В этом сезоне официальных трансляций этапов «Формулы-1» для российских зрителей нет.

Команды и пилоты

Гоночный уик-энд команды начнут в следующих составах.

«Макларен»

81 Оскар Пиастри.

4 Ландо Норрис.

«Феррари»

16 Шарль Леклер.

44 Льюис Хэмилтон.

«Ред Булл»

1 Макс Ферстаппен.

30 Лиам Лоусон.

«Мерседес»

63 Джордж Расселл.

12 Андреа Кими Антонелли.

«Астон Мартин»

18 Ланс Стролл.

14 Фернандо Алонсо.

«Альпин»

10 Пьер Гасли.

7 Джек Дуэн.

«Хаас»

31 Эстебан Окон.

87 Оливер Берман.

«РБ»

6 Исак Хаджар.

22 Юки Цунода.

«Уильямс»

24 Александр Албон.

55 Карлос Сайнс.

«Заубер»

27 Нико Хюлькенберг.

5 Габриэль Бортолето.

Где проходит гонка

Гонка пройдет на международном автодроме Шанхая. 56 кругов по 5451 метру (305,06 км).