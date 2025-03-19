Гран-при Китая 23 марта 2025 года: во сколько начало, кто участвует

В этот уик-энд, с 21 по 23 марта, состоится Гран-при Китая. После большого количества сходов новичков во время гонки в Австралии будет интересно понаблюдать за их прогрессом. Из-за провальной стратегии на первом этапе «Феррари» нужно занимать места на подиуме, чтобы не отстать от лидеров в самом начале сезона.