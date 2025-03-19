Гран-при Китая 23 марта 2025 года: во сколько начало, кто участвует

В этот уик-энд, с 21 по 23 марта, состоится Гран-при Китая. После большого количества сходов новичков во время гонки в Австралии будет интересно понаблюдать за их прогрессом. Из-за провальной стратегии на первом этапе «Феррари» нужно занимать места на подиуме, чтобы не отстать от лидеров в самом начале сезона.
После первой гонки в чемпионате лидируют Ландо Норрис («Макларен»), Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Джордж Расселл («Мерседес»). В Кубке конструкторов тройка лидеров выглядит так: «Макларен» — 27 очков (1 победа), «Мерседес» — 27 очков, «Ред Булл» — 18 очков.
Температура воздуха во время гонки ожидается в районе +27 °C, вероятность дождя — нулевая.
Расписание гоночного уик-энда
21 марта, пятница:
Свободная практика:
Квалификация к спринту:
22 марта, суббота:
Спринт:
Квалификация к гонке:
Когда и во сколько начало гонки
Старт гонки будет в 10:00 по московскому времени, в воскресенье, 23 марта.
Где смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире
В этом сезоне официальных трансляций этапов «Формулы-1» для российских зрителей нет.
Команды и пилоты
Гоночный уик-энд команды начнут в следующих составах.
«Макларен»
81 Оскар Пиастри.
4 Ландо Норрис.
«Феррари»
16 Шарль Леклер.
44 Льюис Хэмилтон.
«Ред Булл»
1 Макс Ферстаппен.
30 Лиам Лоусон.
«Мерседес»
63 Джордж Расселл.
12 Андреа Кими Антонелли.
«Астон Мартин»
18 Ланс Стролл.
14 Фернандо Алонсо.
«Альпин»
10 Пьер Гасли.
7 Джек Дуэн.
«Хаас»
31 Эстебан Окон.
87 Оливер Берман.
«РБ»
6 Исак Хаджар.
22 Юки Цунода.
«Уильямс»
24 Александр Албон.
55 Карлос Сайнс.
«Заубер»
27 Нико Хюлькенберг.
5 Габриэль Бортолето.
Где проходит гонка
Гонка пройдет на международном автодроме Шанхая. 56 кругов по 5451 метру (305,06 км).