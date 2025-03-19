Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» 19 марта 2025 года: окрыленные «железнодорожники» снесут армейцев

Игра ЦСКА в последнее время совсем не радует — победы у москвичей есть, но результата удается достигать только в матчах с соперниками уровнем ниже. Серьезным оппонентам клуб уступает — последние поражения были от СКА, «Металлурга» и «Динамо» Москва. При этом борьба за высокие места в чемпионате все еще продолжается, армейцы могут стартовать в плей-офф с третьей строчки.