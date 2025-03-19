Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» 19 марта 2025 года: окрыленные «железнодорожники» снесут армейцев

«Локомотив» закончил все домашние матчи в этом сезоне, выиграл Кубок Континента и приехал в Москву на две заключительные игры регулярки. Первым соперником ярославцев станет ЦСКА, который уже попал в плей-офф. Армейцы борются за место повыше со «Спартаком» и «Динамо» Минском.
Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Локомотив»
Букмекеры считают, что гости подходят к матчу с небольшим преимуществом: коэффициент на итоговую победу «Локомотива» составляет 1,80, на ЦСКА — 2,00. Голов от игры ждут минимально — тотал меньше 5,5 стоит 1,40.
Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив»
Армейцы продолжают страдать в этом сезоне. Начало сезона было провальным, но потом команда заиграла неплохо, а на первый план вышел нападающий Абрамов и стал лучшим бомбардиром клуба, играя в четвертом звене. После этого игрок получил травму и выбыл до конца сезона. Также из-за повреждения ЦСКА терял на два месяца основного вратаря Просветова.
Сейчас непонятная ситуация происходит с первым центром команды Каменевым. Игрок попался на допинге — клуб отстранил хоккеиста от тренировок и игр, но разбирательства еще продолжаются. Лига пока не комментировала ситуацию, но, если нарушение подтвердится, нападающему грозят четыре года дисквалификации. Тренер Илья Воробьев уже ответил журналистам, что потеря Каменева ударит по команде, так как он играл в большинстве, меньшинстве и других ключевых отрезках.
Игра ЦСКА в последнее время совсем не радует — победы у москвичей есть, но результата удается достигать только в матчах с соперниками уровнем ниже. Серьезным оппонентам клуб уступает — последние поражения были от СКА, «Металлурга» и «Динамо» Москва. При этом борьба за высокие места в чемпионате все еще продолжается, армейцы могут стартовать в плей-офф с третьей строчки.
«Локомотив» подходит к игре в обратной ситуации. Клуб выиграл Кубок Континента впервые за 16 лет и уверенно заходит в игры на вылет в статусе лучшей команды лиги. Календарь в марте позволил игрокам выдохнуть и перезагрузиться, а серьезная травма нападающего Никулина с «Нефтехимиком» должна была сплотить коллектив.
В последнем матче отдых получил звездный форвард «железнодорожников» Радулов, а также лучший вратарь КХЛ по итогам прошлого сезона Исаев. К встрече с ЦСКА они будут свежими и максимально готовыми. Главный тренер Никитин на последней пресс-конференции назвал игры в Москве отличной подготовкой к Кубку Гагарина. Он также пошутил, что главный показатель силы клуба — это результат матчей со столичными командами у них дома, так что стоит ждать мотивированный «Локомотив».
Наш прогноз: итоговая победа «Локомотива» — за 1,80. Если есть желание рискнуть сильнее, предлагаем ставку на победу ярославцев с форой −1 — за 3,00.
Статистические тренды в играх ЦСКА и «Локомотив»
|ЦСКА
|«Локомотив»
|В 4 последних матчах с «Локомотивом» побеждала та команда, которая забивала первой.
|В 8 из 10 последних матчей с ЦСКА проходила ставка на тотал меньше 5,5.
|Не проигрывает второй период 9 матчей подряд.
|Не проигрывает второй период 6 матчей подряд.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «ВсеПроСпорт» Дарья Тубольцева ждет большей мотивации и победы от ЦСКА: «Ярославцы уже гарантировали себе первое место, поэтому в оставшихся матчах мотивация у них будет ниже. У ЦСКА ситуация иная. В этом сезоне “Локомотив” и ЦСКА встречались трижды, и дважды победа осталась за москвичами. Все говорит о том, что и в четвертом матче сильнее окажутся армейцы».
Ставки на матч ЦСКА — «Локомотив» 19 марта 2025 года
Итоговая победа «Локомотива» — 1,80.
Победа «Локомотива» с форой −1 — 3,00.