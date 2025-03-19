Прогноз на матч «Лейкерс» — «Денвер» 20 марта 2025 года: Дончич даст бой даже без Леброна

В Лос-Анджелесе сегодня сыграют два претендента на чемпионский титул. Главный вопрос — смогут ли «Лейкерс» побеждать без Леброна? «Денвер» продолжает полагаться на Йокича, который остается одной из главных звезд лиги, но его индивидуальных усилий не всегда хватает для побед. С возвращением Дончича болельщики «Лейкерс» могут рассчитывать как минимум на борьбу до последней секунды.
Коэффициенты букмекеров на матч «Лейкерс» — «Денвер»
Букмекеры оценивают предстоящий матч с небольшим преимуществом в пользу гостей. Коэффициент на победу «Лейкерс» — 2,00, тогда как успех «Денвера» оценивается в 1,82.
Прогноз на матч «Лейкерс» — «Денвер»
«Лейкерс» успешно обходятся без классического центра, полагаясь на габаритных форвардов в обороне. В предыдущей встрече с «Наггетс» 4 дня назад даже без ключевых звезд команда смогла дать бой (126:131), а с возвращением Дончича нападение должно стать еще эффективнее. В тандеме с Ривзом «Лейкерс» выглядят уверенно, так они обыграли «Сан-Антонио» (125:109) и «Финикс» (107:96).
Отсутствие Джеймса остается проблемой, но домашний паркет может ее компенсировать. Дополнительное усиление может дать возвращение Хачимуры, который поможет в обороне против Йокича. Несмотря на неоптимальный состав, главный тренер Реддик продолжает находить удачные тактические решения, позволяя команде оставаться конкурентоспособной в матчах с топ-соперниками.
«Наггетс» остаются одними из лидеров по результативности (121,1 очка за игру), но их защита не впечатляет (116,7 пропущенных очков за матч). Этот дисбаланс уже привел к неожиданному поражению от «Вашингтона» (123:126), а проблемы на периметре могут вновь проявиться против «Лейкерс». Хотя «Денвер» недавно обыграл «Голден Стэйт» (114:105), матч против «Лейкерс» (131:126) показал, что команда еще далека от оптимальной формы.
Йокич снова станет ключевой фигурой — серб способен разгонять атаки и доминировать в краске, штампуя трипл-даблы. Однако многое зависит и от поддержки партнеров. Несмотря на лидерство по точности бросков (50,6%), ключевые игроки, такие как Джамал Мюррей, не всегда стабильны. На выезде «Денверу» будет сложно, особенно если «Лейкерс» сумеют воспользоваться его слабостями.
Наш прогноз: тотал больше 232,5 за 1,90 и победа «Лейкерс» с форой +1,5 за 1,90.
Статистические тренды в играх «Лейкерс» и «Денвера»
|«Лейкерс»
|«Денвер»
|Побеждают в 8 домашних матчах подряд.
|Выиграл 2 из 3 матчей у «Лейкерс» в этом сезоне.
|Выиграли дома 15 из 16 последних матчей.
|Набирает минимум 114 очков в последних 4 из 5 матчей.
Ставки на матч «Лейкерс» — «Денвер» 20 марта 2025 года
Тотал больше 232,5 за 1,90.
Победа «Лейкерс» с форой +1,5 за 1,90.