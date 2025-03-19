Прогноз на матч «Лейкерс» — «Денвер» 20 марта 2025 года: Дончич даст бой даже без Леброна

«Наггетс» остаются одними из лидеров по результативности (121,1 очка за игру), но их защита не впечатляет (116,7 пропущенных очков за матч). Этот дисбаланс уже привел к неожиданному поражению от «Вашингтона» (123:126), а проблемы на периметре могут вновь проявиться против «Лейкерс». Хотя «Денвер» недавно обыграл «Голден Стэйт» (114:105), матч против «Лейкерс» (131:126) показал, что команда еще далека от оптимальной формы.